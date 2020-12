Care este adevărul omis de Nadia Comăneci?! Ce a spus marea gimnastă a României

Nadia Comăneci a omis câteva detalii într-un interviu pentru Digi Sport în care a vorbit despre pandemie și vaccin. Gimnasta a declarat că „ nu am mai ieșit din bârlog din martie, nici măcar local”, de când pandemia de COVID-19 a lovit și Statele Unite, în iunie 2020 dezvăluind într-un interviu pentru ”Sinteza Zilei” de la Antena 3 că a mers cu regularitate la sala de sport în martie, pentru a antrena câțiva sportivi.

Informațiile omise din adevărul Nadiei Comăneci. „N-am mai ieșit din bârlog din martie, nici măcar local”

Stabilită în Oklahoma, Zeița de la Montreal era o prezență constantă la multe gale de renume ale sportului mondial și călătorea în toată lumea. Situația delicată cu care Pământul se confruntă a determinat-o pe aceasta să se protejeze, alegând să nu mai părăsească granițele statului Oklahoma.

„N-am mai ieșit din bârlog cu pandemia asta din martie, n-am mai călătorit nici măcar local pentru că este un risc care nu e necesar în momentul de față. Dar să sperăm că ne vine rândul la vaccin și se mai deschid portițele de siguranță. Sunt în Oklahoma acum, normal că o să mă vaccinez”, a declarat gimnasta pentru sursa numită.

În iunie, în schimb, Nadia Comăneci povestea într-un interviu cum decurgea situația în SUA, în ceea ce privește noul coronavirus, și cum îi pregătește pe elevi.

Mesajul ei pentru români

Nadia Comăneci le-a transmis gânduri bune românilor, aducând în vedere și rezultatele gimnastelor de la Campionatul European din Turcia: „Pot să spun că a fost un an acest an extrem de dificil pentru țara noastră și pentru întreaga planetă în acest an pandemic. Să sperăm că această victorie a sportului care a revenit pe hartă în momentul de față aduce o bucurie și un zâmbet, o speranță că anul 2021 va fi mult mai bun decât acesta”.