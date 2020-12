Noua Nadia Comăneci, oprită de Poliție. A fost dată jos din mașină, cu forța: momente fără precedent

Ana Bărbosu, fata de aur a gimnasticii românești, comparată cu Nadia Comăneci, a fost oprită în trafic de Poliție și dată jos din mașină cu forța. Momentele de panică au fost o farsă.

Farsă de zile mari. Noua Nadia Comăneci, oprită de Poliție în trafic și dată jos din mașină cu forța

La Campionatul European de gimnastică artistică feminină, desfășurat în luna decembrie la Mersin, în Turcia, s-a remarcat o reprezentantă a României. Ana Maria Bărbosu s-a întors în țară cu nu mai puțin de șase medalii. Până să ajungă acasă, însă, aceasta, alături de alte sportive, au avut parte de o farsă, pusă la cale de autoritățile din Vrancea. O regie bine pusă la punct, la care a fost părtaș și antrenorul de la clubul din Focșani care le-a pregătit pe fete.

„Am fost sunat de Cristi Irimia, consilierul președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin Toma. Am pus la punct această surpriză pentru fete. Noi știam că vor merge la Izvorani, pentru a-și ridica bagajele și a-și face testul Covid. Am ținut legătura cu colega mea (n.r. – Daniela Trandafir), care a fost arbitru la Europene, și cu părinții. Ei știau ce li se pregătește fetelor”, a povestit Cezar Stoica, antrenor de la Clubul Sportiv Școlar Focșani.

„Ne-am întâlnit la intrarea în oraș, undeva pe la două noaptea. O mașină de poliție era amplasată undeva la 6-7 kilometri de oraș, pentru a fi totul pregătit când ajungeau sportivele noastre. Mașinile în care se aflau gimnastele au fost trase pe dreapta, au fost cerute actele și declarațiile pe propria răspundere, întrucât era trecut de miezul nopții. Apoi i-au rugat pe toți să coboare din mașini, spunându-li-se că au aflat că transportă o cantitate mare de aur”, a mai dezvăluit antrenorul.

„Au coborât toți din mașină, iar noi ne-am făcut apariția din spatele unei dube, cu flori. Și cu multe aplauze. Fetele au fost foarte emoționate. Un moment extraordinar și cu această mulțumim președintelui Consiliului Județean Vrancea”, a completat acesta.

Ana Bărbosu, surpriza anului

Ana Bărbosu a luat contact pentru prima dată cu o sală de gimastică la vârsta de cinci ani. A fost preluată la scurt timp de antrenorii Cezar Stoica și Daniela Trandafir, care au făcut-o pe Ana o sportivă de mare succes la nivelul junioarelor.

„Am preluat la un moment dat vreo 11 fete născute în anul 2006, printre care se numără Ana Maria Bărbosu și Iulia Trestianu, ambele medaliate acum la Europenele de gimnastică ale junioarelor. Practic, le-am scos din groapa de bureți și am început să facem performanță. După primii doi-trei ani, ne-am dat seama că au potențial, fiind foarte ambțioțioase, corecte și ascultătoare. Niciodată în cei aproape șapte ani de când am lucrat cu ele, nu am avut niciun fel de problemă din punct de vedere al prezenței la antrenamente, al conștiinciozității”, a spus antrenorul Stoica.