Programul Rabla pentru sobe 2024. Ce trebuie să știe românii care folosesc acest sistem de încălzire

Guvernul se pregătește să aducă în atenția publicului programul Rabla pentru sobe 2024, după succesul programelor Rabla pentru mașini și electrocasnice. Ce trebuie să știe românii care folosesc acest sistem de încălzire despre program și când va demara?

Ministerul Mediului va face anunțul privind deschiderea programului oficial miercuri, 17 ianuarie, prezentând detaliile noului program și bugetul alocat pentru programele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) în anul 2024, conform unui comunicat de presă emis de instituție.

Conferința de presă, programată a avut loc astăzi și a fost susținută de ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet.

Vezi și: Metode de încălzire în casă. Ce se potriveşte în funcţie de locuinţa ta

Evenimentul a marcat lansarea în consultare publică a Ghidului de finanțare a Programului privind acordarea de sprijin pentru achiziționarea de aparate destinate încălzirii locuințelor, cunoscut sub denumirea de „Rabla pentru sobe”, și va include prezentarea bugetului destinat programelor AFM în 2024.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a confirmat că ministerul lucrează la ghidul de finanțare pentru acest program încă din anul trecut, precizând că acesta ar putea include nu doar sobe pe lemn, ci și centrale termice pe peleți sau brichete.

Programul-pilot Rabla pentru sobe va avea un buget propus de 500 de milioane de lei, iar finanțarea se acordă pentru dispozitivele cu randament de minimum 80% și emisii mici de poluanți.

Vezi și: Pompele de căldură, noua soluție pentru încălzirea casei. Câți bani economisești și câți oameni vor avea una până în 2030

Ministrul a mai spus că estimarea este de a finanța prin noul program un număr de 50.000 de sobe.

Vezi și: Cum poţi scădea facturile la încălzire cu 20%. Metoda revoluţionară care ar schimba tot

Asta presupune că randamentul este de minimum 80% şi asta presupune că emisiile de particule sunt sub 40 de grame pentru fiecare metru cub de combustibil solid, emisiile de compuşi organici volatili sunt sub 120 de grame pe aceeaşi unitate de măsură, monoxid de carbon sub 1.500 mg şi emisii de oxizi de azot sub 300 mg pe metru cub.

Amintesc că o problemă principală a României este legată de depăşirile la oxizi de azot şi la particule. Oricine va fi interesat de acest program va obţine o singură dată finanţare, de maximum 10.000 lei”, a menţionat ministrul.