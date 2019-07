Program Neversea 2019. Vineri, 5 iulie, intră în scenă Vini Vici, Sean Paul, Afrojack

Nebunia de la Neversea a început! Ieri, 4 iulie, Constanța a dat startul concertelor ce vor umple serile multora până pe data de 7 iulie. Cine va intra pe scenă azi, 5 iulie?

Neversea 2019. Program pentru vineri, 5 iulie

A treia ediție a Neversea 2019 a dat startul distracției ieri, 4 iulie. Festivalul are loc în perioada 4-7 ulie, la Constanța, pe plaja Modern din Portul Tomis. Spectatoriii se vor bucura de 4 zile și 4 nopți pline de muzică bună și de petrecut non-stop alături de cei mai râvniți artiști. Printre cei 200 de interpreți se află și: INNA, Steve Aoki, Jessie J, Paraziții și Macanache.

Concertele din cadrul Festivalului Neversea se vor desfășura pe cinci scene tematice: Main, Temple, The Ark, Daydreaming și Oasis. Un abonament pentru cele 4 zile costă 499 de lei, plus taxe. De asemenea, se pot cumpăra și bilete pentru o zi, la un preț între 250 (primele două zile) şi 275 lei (ultimele două zile), plus taxe. Concertele încep la orele 14:00.

Neversea 2019- Program 5 iulie

ALBWHO 18,00 – 19,00

THE MOTANS 19,30 – 20,30

GRASU XXL LIVE 20,30 – 21,30

SEAN PAUL 22,00 – 23,00

WILL SPARKS 23,00 – 00,30

DANNY AVILA 00,30 – 02,00

VINI VICI 02,30 – 03-30

AFROJACK 04,00 – 05,30

Neversea 2019- Program 6 iulie

VLADIMIR 18.00 – 19,00

MANUEL RIVA 19,30 – 21,00

DELIA 21,00 – 22,00

JESSIE J 22,30 – 00,00

KSHMR 00,30 – 01,30

SALVATORE GANACCI 02,00 – 03,30

STEVE AOKI 03,30 – 06,00

Trasee RATC pentru Neversea 2019

Băutura și mâncarea vor fi servite în ambalaje biodegradabile, iar toți participanții la festival vor putea beneficia de wi-fi gratuit în incinta Neversea. Există autobuze speciale Neversea care sunt destinate transportului strict a participanților la festival.

Acestea vor circula în perioada 4-8 iulie, începând cu ora 08:00 și până la ora 09:00, în ultima zi pe traseul: Mamaia (Hotel Caraiman), bld. Mamaia, bld. Tomis, strada Traina, Poarta 2 Port, str. Termele Romane, bld. Regina Elisabeta, str. Remus Opreanu și Portul Tomis. De asemenea, liniile: 42, 44, 58, 51 și 101 C vor fi și ele prelungite până la Portul Tomis, unde un punct de vânzare de bilete va funcționa în regim non-stop.