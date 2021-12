Program Lidl România de Crăciun și de Revelion. Când sunt magazinele deschise de sărbători

Se apropie Sărbătorile de iarnă, și ca în fiecare an, retailerii pregătesc ofertele de Crăciun și de Revelion. În afară de acest aspect, magazinele Lidl, dar și ceilalți retaileri, și-au anunțat și programul pentru Crăciun și Revelion. În această perioadă sunt mulți români care nu au avut timp să-și facă cumpărăturile din vreme. Așa că Lidl le-a pregătit un orar adecvat pentru a putea sărbători cum se cuvine Crăciunul și noaptea dintre ani.

Lidl își așteaptă clienții cu oferte pentru Sărbătorile de iarnă

Încă de la finele lunii noiembrie Lidl România a început campaniile de oferte pentru Crăciun, dar și pentru Revelion. Ca în fiecare an, în rafturile magazinelor vom găsi produse specifice de sezon, dar și o varietate de alte produse, numai bune de cumpărat și făcut cadouri celor dragi.

De la brazi naturali, sau artificiali, și până la clasicul porc de Crăciun, Lidl își așteaptă clienții în magazinele sale din toată țara. Premergător zilei de 25 decembrie, Lidl a anunțat noi promoții la dulciuri pentru copii, la produsele din carne specifice perioadei, dar și la alte produse din portofoliul companiei.

Programul pentru Sărbătorile de iarnă

Deși un an încă sub auspiciile pandemiei și a restricțiilor, orarul s-a modificat. Astfel că în zilele normale, Lidl are magazinele deschise până la ora 22:00. Dar, în următoarea perioadă, ca în fiecare an, de altfel, de Crăciun și Revelion, compania a anunțat modificarea orelor de program ale magazinelor Lidl din toată țara.

Așa se face că până pe 25 decembrie, magazinele Lidl vor fi deschise în intervalul orar 07:00 – 18:00. Acest program este valabil inclusiv pentru data de 31 decembrie, ultima zin din an. Pentru datele de 25 și 26 decembrie, compania anunță că nu se va lucra, iar magazinele vor fi închise.

Același lucru se va întâmpla și în prima zi a anului viitor, pe data de 1 ianuarie. Ulterior, începând cu data de 2 ianuarie, magazinele vor avea program în intervalul orar 09:00 – 17:00. Apoi, din data de 3 ianuarie, magazinele Lidl din toată țara vor reveni la programul normal.

Ultimele date arată că retailerul deține la finalul anului 2021, un număr de 238 de magazine, iar proiectul de extindere va fi menținut și pentru următorul an. În comparație, lanțul de magazine Profi, deținut de Mid Europa Partners, are în acest moment aproximativ 1.000 de magazine la nivel național. Cu toate astea profiturile Lidl sunt peste cele realizate de Profi în 2021.

Pe locul întâi în 2021, la profit, se află Kaufland, urmat de Lidl. Anul trecut, Kaufland, fratele mai mic, a fost depășit cu un profit net de 756 milioane lei.