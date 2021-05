Ce salariu lunar are o casieră de la magazinele Profi

Lanțurile supermarket-uri Profi sunt cunoscute pentru prețurile sale mici. La începutul acestui an a deschis 31 de magazine noi. Demersul face parte dintr-un obiectiv pe tot anul de 250 de magazine. Profi a reușit să deschidă în 2021 15 unități în ianuarie și 16 în februarie. Lanțul de supermarketuri Profi și-a crescut semnificativ cifra de afaceri în perioada observată. În 2020, Profi a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 8,8 miliarde de lei. În acest context este de așteptat să crească la peste 20 de miliarde de lei până în 2024.

Retailerul Profi, o afacere de succes în expansiune

Lanțul românesc de supermarketuri și magazine Profi, este controlat de fondul de investiții Mid Europa Partners. Compania a reușit să deschidă 31 de magazine noi în primele două luni ale anului. Compania continuă expansiunea accelerată începută acum câțiva ani. Retailerul a anunțat că intenționează să deschidă în medie 200 de magazine noi pe an și să devină al doilea cel mai mare jucător de pe piața locală până în 2024.

În 2020, Profi a deschis 237 de magazine noi, încheind anul cu 1.404 de unități. De la 67 de magazine în 2010, Profi a devenit rețeaua locală cu cea mai largă acoperire geografică. În 2020, compania a deschis mai puține magazine decât bugetate inițial din cauza întârzierilor în obținerea autorizațiilor pe fondul pandemiei COVID-19.

Salariul lunar al unei casiere la Profi

Conform datelor oficiale retailerul Profi are în acest moment peste 22.000 de angajați. Plecând de la angajații din magazine și până la cei din logistică, salariile sunt pe măsura muncii depuse. De exemplu, un viitor asistent manager ar putea încasa lunar 3.000 de lei. La acest salariu de bază se adaugă tichetele de masă, în valaore de 15 lei, pe lună.

Retailerul mai acordă o sumă de cel puțin 7.500 de lei, ca și comision vânzări. Bonusul se acordă pe an. Pe lângă asta se mai adauga alți 300 de lei, acordați tot pe an ca diferite alte bonusuri. Dacă facem un calcul matematic simplu, doar un asistent manager ar putea ajunge, la final de an, cu peste 10.000 de lei în buzunar.

Dacă vrei să te angajezi ca și casier, aici lucrurile se schimbă puțin. Salariul de bază pentru o casieră ajunge la 1.415 lei net, la care se mai adaugă diferite bonificații. Ți se acordă lunar la salariul net un bonus de 100 de lei, plus tichetele de masă, în valoare de 300 de lei. Calculul matematic arată că poți câștiga pe lună aproximativ 1.815 lei net. Mai departe, în funcție de poziția aleasă în cadrul companiei, salariul poate crește.