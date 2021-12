Program bănci de Revelion. Ce poți să faci pe 31 decembrie și 1 ianuarie

Pe 31 decembrie, fiind ultima zi din an și Revelion, și de 1-2 ianuarie, în general sunt trei zile libere. Majoritatea băncilor au program cu publicul, dar ceva mai scurt în ultima, dar în primele două zile din 2022 unele dintre ele vor fi închise. Așa că, dacă aveți ceva urgent de rezolvat cu banca la care aveți cont, ar fi bine să faceți astăzi, dar chiar și așa, aveți grijă că unele bănci au program mai scurt.

Ca în fiecare sfârșit de an, și anul acesta băncile comerciale din România vor avea în ultima zi de decembrie program de lucru cu publicul. Marea lor majoritate, în schimb, vor avea un program mult mai redus, decât în mod obișnuit.

Așa se face că, spre exemplu, Banca Transilvania anunță modificarea programului de lucru, acesta fiind doar până la ora 15:00. Cât despre programul primelor două zile din 2022, Banca Transilvania anunță că va avea agențiile deschise, dar în funcție de programul mall-urilor din aceste zile.

„Dacă ai nevoie de noi în perioada 1-2 ianuarie, ne găsești în unitățile BT din centrele comerciale. Programul este adaptat în funcție de orarul acestora, iar recomandarea noastră este să îl verifici înainte să ne faci o vizită.

Toți am avut parte de un an mai diferit, dar am ajuns aici. Împreună. Hai, rămânem la fel! Și va fi bine. Call-centerul BT funcționează non-stop. De asemenea, ai la îndemână toate soluțiile de banking online”, transmite Banca Transilvania.