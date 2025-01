Cine este femeia care l-a cucerit pe Irinel Columbeanu. Fostul milionar și-a găsit o nouă iubire la azil

Irinel Columbeanu, cândva un reprezentant al luxului și al vieții fără griji, și-a găsit liniștea într-un loc surprinzător: azilul. După ce a pierdut vila impunătoare, averea impresionantă și traiul opulent, fostul milionar a descoperit o nouă perspectivă asupra vieții. La 67 de ani, fostul milionar își duce traiul la azil, acolo unde a întâlnit și o femeie cu care a creat o conexiune sufletească.

Fostul afacerist a început anul cu dreptul și trăiește în prezent o poveste simplă de dragoste, alături de o rezidentă a azilului, o femeie de origine germană. Spre deosebire de relațiile din trecut, marcate de cadouri scumpe și extravaganță, această legătură este una sinceră și bazată pe alte valori, după cum a declarat chiar fostul milionar de la Izvorani. Noua iubită l-a inspirat pe Irinel Columbeanu suficient încât să scrie o nouă carte.

„Mă pregătesc să scriu o carte și am și o muză. Mă înțeleg foarte bine cu o doamnă foarte drăguță pe care am descoperit-o de când sunt aici. Este foarte deșteaptă, am ce vorbi cu ea mereu. Nu este româncă, este de origine germană. Are și ea copii, nepoți, care o vizitează. Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere (n.r. râde)”, a declarat Irinel Columbeanu pentru CANCAN.