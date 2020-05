Meteorologii anunță că astăzi vom avea parte de vreme instabilă în mai toate regiunile țării. Și în București, cerul va prezenta unele înnorări, iar temperatura maximă în Capitală va fi de 24 grade C.

Prognoza meteo 19 mai 2020. Vreme instabilă și averse

Potrivit meteorologilor, astăzi vom avea parte de o vreme în general instabilă, iar în cea mai mare parte a țării valorile termice se vor menține apropiate de mediile multianuale, scrie stirimeteo.ro.

În țară, valorile de temperatură vor fi aprpiate de cele specifice perioadei. Cerul va avea unele înnorări, temporar accentuate, îndeosebi la începutul zilei și din nou în cursul nopții, când se vor declanșa averse, însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului.

Menționăm că temperatura maximă în Capitală se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar cea minimă va fi de 15-16 grade C. În țară, cerul va prezenta înnorări tenporar accentuate și se vor semnala averse, care vor fi însoțite de descărcări electrice în sud-vest și local în centru și în sud. Trecător, ploile vor avea un caracter toremțial, iar izolat vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, cerul se anunță temporar noros și numai izolat se vor semnala averse slabe.

Vremea la munte

De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, temporar în est și sud-est, iar spre sfârșitul intervalului și în extremitatea de vest, dar și în timpul ploilor, când ar putea lua aspect de vijelie. Temperaturile maxime vor fi între 18 și 27 de grade, iar cele minime, între 9 și 17 grade. Mai mult, izolat, vor fi condiții de ceață.

La munte, vremea se anunță relativ caldă pentru aceasta perioadă, cu o medie la nivelul zonei montane de 15-16 grade si minime de 6-8 grade. La jumatatea săptămânii vremea se va raci, iar maximele termice vor fi in jur de 10 grade, in timp ce minimele vor oscila intre zero si doua grade Celsius.