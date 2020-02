Prognoza meteo 11 februarie 2020. Vin ploile, dar temperaturile sunt mai ridicate

Dacă zilele trecute am avut parte de Cod Galben și Portocaliu, începând de astăzi vremea, treptat, își revine, iar temperaturile vor urca spre valori cu plus. Vom avea parte de precipitații și astăzi, dar sub formă de ploaie și pe alocuri sub formă de ninsoare.

Prognoza meteo 11 februarie 2020

Pentru ziua de astăzi, în zona de vest, nord și în centrul țării ANM ne anunță că, la altitudini mici va ploua connsistent iar în partea de sud-vest a teritoriului se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță. Ăn zona de sud și est a teritoriului va ploua slab pe arii mici.

Din punct de vedere al temperaturilor, astăzi cele minime se vor situa în jurul valorilor de -1 grad în estul Transilvaniei și ajung la 5 grade pe litoral. Pentru București prognoza zilei ne arată că va ploua slab, iar vântul va avea rafale de 40 de km/h, minima fiind undevaîn jurul valorii de 1-3 grade celsius.

Vin ploile, dar temperaturile sunt mai ridicate

În Maramureș, Dealurile de Vest vor fii fenomene de precipitații mixte, lapovița și ninsorile făcîndu-se simție, local și în Transilvania, cu avertizarea de condiții de polei.

În partea de sus și în estul teritoriului ANM anunță că vo apărea condiții de ploaie slabă și trecătoare. Termometrele vor arăta temperaturi maxime cuprinse între 3 grade în zona depresională și 11 grade celsius în estul și vestul țării.

La București, cum spuneam mai devreme, condiții de ploi slabe, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8-9 grade celsius cu rafale de vânt cu viteze de până la 55 de km/h.

Pentru cei doritori de zăpadăvă anunțăm că acestea vor coborâ sub pragul de 600-800 de metri, pe creste, astfel că, pelângă zonele montane,zăpada se vadepune și în zonele mai joase din Maramureș și estul Transilvaniei. Vântulîși va face simțitî prezența și în vestul Moldovei, Crișana și în Maramureș.

În Banat, Crișana și Oltenia temperaturile vor ajunge la valori scăzute, și anume înre 2-7 grade, iar în Banat,Crișana și Olteniala 8-13 grade celsius.