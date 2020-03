Prognoza ANM 22 martie 2020. Temperaturi scăzute și se apropie ninsorile

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză pentru 22 martie, care, din păcate, nu ajută la combaterea COVID-19. Pentru zilele următoare, mai exact din această seară, se pare că lucrurile nu vor ma sta așa.

Prognoza ANM 22 martie 2020

Specialiștii ANM au anunțat modificări drastice a temperaturilor începând de astăzi, 22 martie, schimbări ce vor dura până în data de 25 martie. Conform unui comunicat dat astăzi de către ANM, începând de duminică vremea se răcește iar ninsorile şi viscolul îşi vor face simţite prezenţa până miercuri dimineaţa. Cu alte cuvinte nu vom mai avea peste zi, temperaturi de 20-22 de grade celsius, ci vânt, frig și chiar precipitații sub formă de ninsoare. Începând din data de 22 martie, temperaturile vor fi mai scăzute și această perioadă vom avea parte de cer parțial noros, vântul suflând slab, iar pe perioada nopții vor fi și intensificări ale vântului.

Temperaturi scăzute și se apropie ninsorile

De duminică temperaturile vor scădea vertiginos sub zero grade iar ninsorile își vor face apariția, conform celor spuse de Roxana Bojariu, climatolog ANM, astfel că vremea va fi în general închisă, iar temperaturile vor scădea semnificativ, astfel că, în mare parte a ţării, se vor situa sub cele climatologic specifice datei. În regiunile din nord, nord-est şi centru ziua se vor semnala precipitații locale sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, în timp ce noaptea vor fi predominant ninsori.

În restul teritoriului, pe parcursul zilei va ploua pe suprafeţe mici, dar începând de seara precipitaţiile se vor extinde ca arie, în special în regiunile sudice, iar treptat ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar local precipitaţiile vor fi mai însemnate cantitativ şi se va depune strat de zăpadă.

La munte va ninge, temporar viscolit la altitudini mari, iar stratul de zăpadă nou depus va fi consistent. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări, la început în vest şi sud-vest, apoi în regiunile sud-estice şi pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 grad în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei şi 14 grade în vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -6 și 3 grade.

În București vremea se va răci accentuat, va fi în general închisă. În cursul nopții se vor semnala precipitații, la început sub formă de ploaie, apoi vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă neuniform de 1-2 cm. Vântul va sufla moderat, temporar cu unele intensificări ce vor atinge la rafală viteze de 40…50 km/h. Temperatura maximă va fi de 7…9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 1 grad.