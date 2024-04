Produsul pe care îl consumă Tora Vasilescu pentru a slăbi. Dieta dă roade în cazul actriței

Pentru iubitorii de teatru și film, numele actriței Tora Vasilescu este unul deja binecunoscut, iar astăzi, ajunsă la venerabilă vârstă de 73 de ani, actrița recunoaște că are o anume dietă care dă și roade. Dacă ești curios, află care este, de fapt, produsul pe care îl consumă Tora Vasilescu pentru a slăbi.

Originară din Tulcea, Tora Vasilescu, pe numele său reală Teodora Vasilescu, venea pe lume într-o zi de 22 martie a anului 1951. Având veleități încă de mică, după terminarea școlii lua decizia de a intra la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în anul 1976, pe care avea să-l termine la clasa celebrei actrițe și profesoare Eugenia Popovici, o altă mare actriță a teatrului românesc.

Cu apariții în peste 43 de filme, marea actriță a României avea să-și demonstreze talentul său actoricesc, iar punctul culminant al carierei cinematografice avea să vină în 1993, cu rolul făcut în capodopera cinematografică „Cel mai iubit dintre pământeni”, alături de regretatul Ștefan Iordache, Gheorghe Dinică sau Maia Morgenstern, peliculă regizată de Șerban marinescu, după romanul onomim semnat de Marin Preda.

A avut și un mariaj, din păcate eșuat, cu celebrul regizor Mircea Daneliuc, iar după divorț, avea să-l cunoască pe Alain Vrdoljak, în 1994, despre care la împlinirea vârstei de 72 de ani povestea într-un interviu acrodat celor de la Viva:

„Mi-a povestit că în Africa a fost o dată la un șaman, la o ghicitoare, și i-a spus că o să se căsătorească cu o femeie dintr-o țară la care nu se gândea niciodată. Ei, la România nu se gândise niciodată. Dar eu, în primele secunde când l-am văzut, am simtit că e omul meu. Femeia are intuiție, nu glumă.”

Astăzi, Tora Vasilescu, care a împlinit 73 de ani, se menține foarte bine, unele doamne mai tinere putând fi chiar invidioase pe modul cum arată Tora Vasilescu, dar se pare că există și un secret și o dietă care dă roade în ceea ce o privește pe actriță. Recent, actrița recunoștea că a trecut prin mai muilte diete pe care le-a încercat de-a lungul anilor, dar a răms fidelă unui produs care o ajută să-și mențină silueta, deși problemele de sănătate nu au ocolit-o:

Am trecut și prin macrobiotică, și prin vegetarianism, acum beau cafeaua Bulletproof (blindat, impenetrabil – eng.) Dar e foarte bună cafeaua aceea. E minunată, pot să o beau și să îmi iau medicamentele fără nicio problemă.

„Am ținut de toate. Citesc cartea lui Dave Asprey, «Supermintea». Cum citesc ceva, exersez, dar cu concluzia rămân după ce am exersat pe mine.

În același dialog, actrița a recunoscut că are câteva probleme de sănătate, despre care unii medici i-au spus că „Nu există leac, pentru că sunt cauze diferite.”

„Am o zi bună, una mai puțin bună. Am niște suferințe, pe care le duc cu mine.

Am o tensiune oscilantă. În funcție de tensiune, am, ciclic, tinitus, care e un țiuit, un fel de sâsâit pe care îl aud în circulația sanguină a creierului și pe care am citit că o treime dintre americani îl au. Nu există leac, pentru că sunt cauze diferite.

La tezele de doctorat, mi-a spus un mare doctor, 145 de cauze s-au descoperit.”, a recunoscut marea actriță.