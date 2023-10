Pensia rușinoasă pe care o încasează Tora Vasilescu. Marea actriță a României muncește în grădină pentru mâncare: „Nu vă e rușine!”

Tora Vasilescu, una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din România, a vorbit despre pensia pe care o primește, după ce a petrecut mai bine de jumătate de secol pe scenă. Iată ce venit lunar încasează de la statul român.

Teodora Vasilescu este un nume extrem de cunoscut în rândul românilor de pretutindeni grație carierei sale de excepție. După ce a petrecut mai bine de 45 de ani pe scenă, jucând în o mulțime de filme, seriale și spectacole de teatru și a fost distinsă de trei ori cu Premiul pentru Interpretare al Uniunii Cineaștilor din România, actrița a ales să se retragă din lumea cinematografiei.

Ajunsă acum la 72 de ani, îndrăgita artistă se bucură de vârsta pensionării, dar nu același lucru îl poate spune și despre venitul pe care îl încasează.

Tora Vasilescu primește lunar puțin peste 2.300 de lei, după ce a muncit zeci de ani pe marile scene ale României. Într-un interviu acordat pentru Antena 3, vedeta a dezvăluit cum reușește să se descurce cu pensia lună de lună.

”E adevărat că am o pensie rușinoasă. Așa ne-au răsplătit pentru faptul că am fost soldățeii în serviciul comandant? Am 2.350 de lei pensie de la teatru. (…)

Noroc că mi s-a pus un microfon în gură și am avut ocazia. Dar ce facem? Ce fac bătrânele de pe strada mea? Oamenii pentru care am jucat și am adus bucurie. Mă rog, suntem ultimi mohicani (..)

Am grădină, e adevărat, am solar, muncesc și îmi pun la congelator legumele toată vara”, a spus îndrăgita actriță.