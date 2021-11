Produsul Lidl România care va face furori. Toți românii se vor bate în doar câteva zile

Lidl România vine cu noi oferte extraordinare pentru români! Lanțul de supermarket-uri o să pună la bătaie un produs pe care mulți o să își dorească să îl cumpere. Prețul este unul extrem de avantajos, așa că numeroși clienți o să încerce să pună mâna pe un astfel de obiect.

Ce produs o să găsească românii la Lidl

Spiritul sărbătorilor pune stăpânire pe supermarket-urile Lidl din România! Mulți abia așteaptă să pună mâna pe unele dintre cele mai inedite decorațiuni pentru Crăciun și Revelion, așa că românii o să se bucure enorm când o să afle ce o să găsească pe rafturi.

Începând de joi, 25 noiembrie, rafturile de la Lidl o să fie pline cu diferite obiecte perfecte pentru sărbători. Mai multe surprize îi așteaptă pe clienții care își fac cumpărăturile din supermarket-urile acestea. Românii o să își poată cumpăra numeroase produse la un preț extrem de avantajos.

Mai exact, toți o să poată să găsească pe rafturile Lidl România o instalație cu 220 de LED-uri și 8 funcții, marca Lavarno Home. Dispozitivul prezintă temporizator de 6 ore cu repetare automată în fiecare zi, dar și 8 moduri de iluminare reglabile.

Surprize imense. Ce pregătește Lidl pentru clienți

Clienții trebuie să se grăbească pentru a pune mâna pe o astfel de instalație! Dispozitivul are 4 efecte de lumină intermitentă, două efecte de variere a intensității, un efect de mixare și o lumină constantă. Acesta o să fie achiziționat pentru prețul de 60 de lei.

Instalația care are un preț extrem de avantajos o să fie disponibilă în versiuni cu lumină albă-rece sau albă-caldă. Aceasta are dimensiuni 2 x 1 m, iar cablul de alimentare are o lungime de 10 m. Produsul de la Lidl o să poată să fie folosit in interior și exterior.

De asemenea, dispozitivul are o protecție medie la apă și praf și o garanție de 3 ani. Totuși, ea se aplică dacă instalația nu o să fie distrusă de copii sau animale.

Ce produse pot să cumpere clienții Lidl

Clienții care se bucură enorm de ofertele Lidl vor putea achiziționa și o instalație de turțuri luminoși cu 128 LED-uri. Aceasta o să fie disponibilă în variante cu lumină albă-rece sau albă-caldă și o să dispună de temporizator de șase ore cu repetare automată zilnică. Prețul o să fie de 100 de lei.

Lidl România nu se oprește aici! O să fie disponibile mai multe ghirlande LED, dar și jucării pentru micuții care abia așteaptă să primească diverse cadouri de sărbători.