Produsele Kaufland pe care se vor bate toți românii. Sunt la prețuri mult mai mici decât de obicei

Produsele Kaufland pe care se bat românii. Acestea sunt la prețuri mult mai mici ca de obicei. Kaufland are promoții valabile pentru o scurtă perioadă de timp, de aceea, toți clienții trebuie să știe de ele. Promoția se desfășoară în intervalul 6 decembrie – 12 decembrie, așadar sunt șase zile în care poți să beneficiezi de anumite produse extrem de căutate, la prețuri mult mai mici.

Produsele Kaufland pe care se vor bate toți românii

Kaufland se pregăște să-și surprindă clienții. Gospodinele se vor lupta pentru a prinde următoarele produse la reduceri, în preajma sărbătorilor de iarnă.

Kaufland a anunțat deja în noul său catalog două produse ce pot fi cumpărate la prețuri mici, în perioada 6 decembrie-12 decembrie. Unul dintre ele este o plită cu inducție Switch On, cu o putere de 2000 de wați și diametrul de la 12 la 26 de centimetri. Plita mai are și funcția de temporizator, dar și zece trepte reglabile de putere. Prețul nu este deloc de neglijat, dat fiind faptul că este redus cu 36%, de la 219,90 de lei, la 139,90 de lei.

Un alt produs care se află la ofertă în magazinele Kaufland în intervalul 6-12 decembrie 2021 este și un blender de la Scarlat, din plastic. El are putere de 1.000 de wați și o treaptă de viteză. Prețul blenderului este de 179,90 de lei și dispune de două capace cu două cuțite, are o capacitate de 600 de mililitri, respectiv 800 de mililitri, dar și un inel de fixare, iar garanția are trei ani.

Electrocasnice în oferta Kaufland

Kaufland mai are la reducere și alte mici electrocasnice, în săptămâna menționată, și anume: un blender cu puterea de 550 de wați și capacitate de 1,75 de litri, la prețul de 99,99 de lei, redus de la 139,99 lei, o friteuză cu puterea de 1800 de wați, din aluminiu și oțel, care gătește până la temperatura de 190 de grade Celsius, cu capacitate maximă de 2,2 litri. Prețul este de 129,90 de lei, redus de la 209,90 de lei.

Kaufland mai are în ofertă și un cuptor electric roșu, cu o capacitate de 36 de litri și puterea de 1420 de wați. El are termostat pentru reglarea temperaturii, un cronometru cu alarmă și oprire automată, dar și o înălțime reglabilă a tăvilor. Produsul mai are în componență și două tăvi emailate, dintre care una rotundă și una dreptunghiulară, la prețul este de 219,90 de lei.

Catalogul pentru săptămâna aceasta include și un furtun luminos cu lungimea de 11,5 metri, la prețul de 59,99 de lei, instalații cu lumini la diferite prețuri, ca: 14,99 lei, 39,99 lei sau 99,99 de lei, în funcție de lungime și număr de becuri, dar și o instalație în formă de țurțuri, la 49,99 de lei.

În catalogul Kaufland mai sunt, de asemenea, la reducere și deserturi populare de sărbători, cum ar fi: cozonac Boromir cu nuci și stafide, la 11,99 lei, panettone cu unt și stafide la 16,99 de lei, precum și turtă dulce la 4,79 sau 9,99 lei.