Produs periculos, descoperit într-un lanț de supermarketuri din România. Nu îl consumați dacă îl aveți în frigider!

Nici nu am trecut bine în noul an, că noi informații cu privire la produse depistate cu dioxidul de etilenă vin să tragă un nou semnal de alarmă. Atât la nivel european, cât și pe plan local, au fost depistate la început de an produse infectate. Conform ANSVSA, în mai multe hipermarket-uri din România s-a luat decizia de a retrage aceste produse de la comercializare. Printre produsele depistate se regăsesc biscuiți, dar și înghetață cu vanilie. În cazul României, produsele au fost depistate în cadrul lanțului de magazine Cora.

Oxidul de etilenă. Scandalul care se extinde și în 2022

DIn păcate, și la început de 2022 țările europene se confruntă cu mai multe retrageri de produse legate de oxidul de etilenă, după ce substanța a fost detectată într-un aditiv alimentar utilizat într-o serie de produse, încă de anul trecut.

Belgia a tras primul semnal de alarmă în septembrie 2020 cu privire la prezența oxidului de etilenă în produse din India cu semințe de susan. Aceste retrageri legate continuă și în 2022.

Sunt afectate mii de articole convenționale și ecologice cu termene de valabilitate lungi. Vorbim despre cereale, ciocolată, biscuiți, pâine, biscuiți, condimente, covrigi și, mai nou, înghețata.

Substanța a fost utilizată pentru a reduce sau elimina contaminarea microbiologică cu Salmonella, deși utilizarea oxidului de etilenă pentru dezinfectarea alimentelor nu este permisă în Europa. De asemenea, oxidul de etilenă a fost descoperit recent în aditivul „gumă de roșcove”.

Aditivul este în principal un agent de îngroșare sau stabilizator. Acesta este utilizat în alimente, inclusiv în înghețată, produse de cofetărie, produse lactate fermentate și brânzeturi. Comisia Europeană a organizat trei reuniuni cu coordonatorii de criză pentru alimente și furaje din statele membre, două având loc la sfârșitul lunii noiembrie.

ANSVSA trage un semnal de alarmă

La început de an, inspectorii ANSVSA au anunțat depistarea unor noi produse, majoritatea fiind găsite în hipermarket-urile Cora. Este vorba de biscuiții, producție proprie Cora, dar și produsele de înghețată, mai exact oxidul de etilenă a fost descoperit la înghețata cu vanilie comercializată în hipermarket-urile Cora.

Oxidul de etilenă depistat în produse comercializate de magazinele Cora

Conform instituției, produsele au fost retrase imediat de la vânzare, iar clienților Cora li s-a atras atenția să returneze produsele, dacă le-au comercializat deja, existând riscul îmbolnăvirii dacă sunt consumate.

„Dacă ați achiziționat aceste produse, vă rugăm să nu le consumați și vă așteptăm la Serviciul Clienți în orice magazin cora, pentru returnarea și rambursarea acestora. Chiar dacă nu mai dețineți bonul fiscal care să ateste cumpărarea acestor produse, veți primi contravaloarea acestora”, se arată în informarea postată pe site-ul ANSVSA.

Produsele au fost retrase din toate magazinele Cora, din București, Bacău, Cluj, Constanța, Drobeta Turnu-Severin, Ploiești, dar și din locația din județul Ilfov.