Probleme pentru Vlad Pascu și la penitenciar. Ce a făcut tânărul la Poarta Albă

După mai bine de jumătate de an de arest și mai multe încercări eșuate de a iesi din spatele gratiilor, autorul tragediei din stațiunea 2 Mai se confruntă cu o noi probleme, de data asta, la penitenciar. Ce a făcut tânărul la Poarta Albă, a fost demarată o anchetă.

În ciuda eforturilor depuse de apărătorii săi de a-i obține eliberarea, de mai bine de jumătate de an, Vlad Pascu se află în spatele gratiilor. Tânărul care, vara trecută, s-a urcat la volan după ce consumase un cocktail de substanțe interzise și a provocat un accident devastator, omorând pe loc doi studenți, se confruntă acum cu o nouă serie de probleme.

În ultimele zile, familia Pascu pare că a demarat o campanie de reabilitare a imaginii acestuia, motorul principal fiind tatăl său, Mihai Pascu. Bărbatul a intermediat o discuție telefonică între fiul său și protestatarul Marian Ceaușescu, discuție ce a fost înregistrată și apoi publicată pe o platformă de social media.

În dialogul cu cei doi, Vlad Pascu și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că în spațiul public au fost prezentate doar părțile negative ale vieții lui, nevorbindu-se deloc despre realizările sale.

„Aș porni pe o altă cale, cu totul și mi-aș face o altă viață. Nu în sensul care am făcut până acum. Știu că am făcut greșeli și am pierdut niște timp, s-a întâmplat și tragedia asta cu acești doi oameni nu au cum să se mai întoarcă în momentul de față. Aș da orice, ca să pot să da timpul înapoi, să fac lucrurile diferit. Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează și nu arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic din lucrurile bune pe care le-am făcut în viața asta”, a spus, printre altele, Vlad Pascu.