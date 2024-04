Gestul făcut de tatăl lui Vlad Pascu la intrarea în sala de judecată. Cei prezenţi au rămas fără cuvinte: „Îi asmuţiţi împotriva mea”

Gestul făcut de tatăl lui Vlad Pascu i-a lăsat fără cuvinte pe cei prezenți. Ce a făcut la intrarea în judecată, înainte de procesul în care este judecat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Declarații năucitoare despre cei doi tineri uciși de fiul lui.

Senin, ușor amuzat, cu un zâmbet pe față și telefonul în mână, aparent filmându-i pe jurnaliștii care îi puneau întrebări, tatăl lui Vlad Pascu a făcut primele declarații la intrarea în sala de judecată, înainte de procesul în care este judecat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Gestul făcut de tatăl șoferului drogat care a omorât doi tineri în stațiunea 2 Mai pare greu de înțeles. Înainte să înceapă să vorbească cu reprezentanții presei, a scos telefonul și părea că îi filma pe reporterii care îi puneau întrebări despre procesul fiului său.

Tatăl lui Vlad Pascu a ținut să se puncteze că fiul său își va primi pedeapsa, dar că victimele nu circulau regulamentar, indicând direcția dată și de avocatul lui Vlad Pascu, care a vorbit despre o culpă comună, în ceea ce privește apărarea pregătită.

După ce a punctat faptul că tinerii spulberați de mașina condusă de fiul lui nu circulau regulamentar, bărbatul a spus că, de fapt, el nu vorbește despre „copiii ăia”, fiind un subiect tabu pentru el, „un lucru solemn”.

Mai mult, a spus că nu vrea să vorbească despre acest subiect pentru a nu mai da „carne de tocat pentru presă” și că, în viziunea lui, presa a fost, de fapt, cea care a distrus familiile îndoliate și i-a asmuțit pe părinții care și-au pierdut o fiică și un fiu împotriva sa.

Acuzațiile continuă, el afirmând că ar fi vrut să ofere sprijin, însă era împiedicat la fiecare pas.

„Dumnezeu să îi ierte. Am încercat de fiecare dată să fac ce trebuia făcut. Nu am putut să fac din cauza faptului că dacă făceam un pas, eram arestat.

Credeţi-mă am avut ambulanţă pregătită pentru cei care erau victime. Am avut medic privat asigurat şi am dovezi în sensul repectiv. Asta a fost să fie. Am ajuns la mediator. Asta este legislaţia şi trebuie să mă conformez. Îmi pare foarte rău cu ceea ce aţi făcut şi vizavi de justiţie”, a mai declarat tatăl lui Vlad Pascu.