Probleme pentru fata Biancăi Drăgușanu. A ajuns la doctor de urgență

Bianca Drăgușanu trece prin emoții mari. Cunoscuta fosta soție a lui Alex Bodi a ajuns la doctor cu fiica sa. Ce s-a întâmplat cu fetița pe care o are fosta prezentatoare de televiziune cu Victor Slav? Fanii vedetei s-au îngrijorat teribil inițial. Blondina a împărtășit totul cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Bianca Drăgușanu se confruntă cu noi probleme, dar de această dată legate de fiica sa. Fosta asistentă păcătoasă este extrem de îngrijorată de starea fiicei sale, mărturisindu-le fanilor săi de pe rețelele de socializare faptul că micuța tușește fără oprire. deja de o lună de zile.

Micuța se confruntă cu o tuse incontrolabilă care nu îi dă pace, iar la moment vedeta așteaptă cu sufletul la gură rezultatul analizelor. Bianca a venit cu primele declarații în privința problemelor pe care le întâmpină, iar cei care o urmăresc pe rețelele de socializare i-au dorit multă sănătate micuței și liniște mamei pentru a o putea sprijini în aceste momente.

”Nu știu ce să mai fac. De o lună tușește fără oprire, am fost la medici, am făcut analize, am făcut teste de alergii…. Din păcate, Sofia nici nu mai poate să doarmă, tușește, săraca, toată noaptea. Încercăm să o tratăm cum au zis medicii, cu aerosoli, dar nu îi mai trece, sunt foarte îngrijorată din acest motiv.

Astea sunt probleme, nu tot felul de discuții și tot felul de speculații cu privire la viața mea. Acum, singura mea preocupare este fetița mea, asta e ceea ce mă interesează. Aștept rezultatele analizelor să vedem ce diagnostic i se va pune, să vedem cum tratăm această tuse care îi dă dureri de cap Sofiei. Altceva, sincer, nu mă prea interesează”

Bianca Drăgușanu (Sursa: fanatik.ro)