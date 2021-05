Alex Bodi, decizie finală și radicală în ceea ce o privește pe Bianca Drăgușanu. Oare blonda se va supăra? EXCLUSIV

Alex Bodi speră la o împăcare cu Bianca Drăgușanu? Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au divorțat după doar un an de la cununia civilă. Însă, chiar dacă fiecare a fost implicat în altă relație, iată că nu prea pot trăi unul fără celălalt, tachinându-se public. Mai nou, afaceristul se pare că îi trimite flori.

Alex Bodi spune că ”s-au consumat unele lucruri împreună”

Deși îi trimite imense buchete de flori, fostei soții, semn că nu a uitat-o, el vrea să pară indiferent, în declarații. ”Cum să mă împac cu Bianca? Ea are o relație în prezent. E am treburile mele, fiecare cu viața lui. S-au consumat unele lucruri împreună. Așa că nu are sens să mai discutăm”, ne-a spus Alex Bodi, în exclusivitate pentru impact.ro. Alex Bodi nu a renunțat nici la curtenitorul obicei de a-i trimite fostei soții buchete imense de flori:

“Eu nu am voie să dau flori, nici direct, nici indirect. Ea este într-o relație, nu am de ce să-i trimit flori și, da, dacă am vrut să-i trimit flori, i le trimit dacă vreau și simt, care este problema?! Nu mă avantajează pe mine cu nimic că este singură sau nu este singură. Ea este într-o relație, într-o perioadă bună a vieții ei. Din ce am auzit și din ce se vede și mă bucur că este așa, de ce să mă bucur că e singură? Nu vreau să mă pronunț în absolut nimic.”, declara Alex Bodi la Antena Stars.

Contactat de reporterii impact.ro, celebrul om de afaceri ne-a spus, referitor la o posibilă împăcare cu năbădăioasa Bianca Drăgușanu:

“Cum să mă împac cu Bianca? Ea are o relație în prezent, eu am treburile mele, fiecare cu viața lui. S-au consumat unele lucruri împreună, așa că nu are sens să mai discutăm”.

După divorț, Alex Bodi a încercat să-și refacă viața sentimentală alături de senzuala rusoaică Daria Radionova. Ea i-a fost alături la greu, pe perioada arestului la domiciliu. Iată însă că nici această relație nu a funcționat pe termen lung. Daria s-a mutat din casa controversatului om de afaceri.

Bianca îl laudă pe Gabi Bădălău

Cât o privește pe Bianca Drăgușanu, aceasta este prinsă într-o relație cu un alt personaj din lumea mondenă. Este vorba de nimeni altul decât Gabi Bădălău, fostul soț al solistei Claudia Pătrășcanu.

”Este foarte diferit, inteligent și înțelegător”, spune Bianca despre Gabi Bădălău. Fosta asistentă tv Bianca Drăgușanu îl laudă pe Gabi Bădălău, alături de care a bifat câteva vacanțe exotice:

“Suntem doi oameni maturi și cred că e mai normal să nu dau detalii despre anumite lucruri. Viața este imprevizibilă. Sunt fericită, împlinită. Nu sunt singură, evident. Îmi place treaba asta cu du-te, vino. El este un om foarte frumos. Despre noi nu aș avea ce să zic pentru că nu este cazul și nici momentul. De multe ori mă calmează, de multe ori nu. Este foarte diferit și este foarte inteligent, este foarte înțelegător. Este un om cu care îmi place să petrec timpul”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Antena Stars.

Se mai gândește Bianca la măritiș, după cele două căsnicii eșuate? ”Ar fi prea devreme să existe un inel, dar nu cred că ar fi contextul potrivit. Totul este posibil. A treia oară când o să mă mărit o să fie cu noroc!”, mai spune Bianca Drăgușanu.