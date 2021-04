Probleme pentru Carmen Șerban în Londra. Artista a mărturisit ce s-a întâmplat: ”Inima nu a simțit” (exclusiv)

Carmen Șerban a decis deja de o vreme bună să facă o schimbare uriașă în viața ei, așa că a părăsit România. Din păcate, cunoscuta cântăreață de manele a întâmpinat câteva probleme în Londra. Ce a mărturisit aceasta?

Ce probleme are Carmen Șerban în Londra?

Carmen Șerban a simțit nevoia să facă o schimbare în viața sa, așa că a decis să părăsească țara în care a descoperit gloria și să se mute în Londra. Cântăreața intenționează să-și cumpere acolo și un apartament, dar doar prețurile cam piperate o mai opresc pentru moment din drum.

Condiția blondinei pentru un nou cămin este ca acela să se simtă locul potrivit unde să se simtă relaxată și în liniște: ”trebuie de la ușă să simți acel lucru, că va fi a ta, și inima mea nu a simțit încă asta!”

La moment, celebra solistă se află în căutarea unui apartament, nefiind speriată de pandemie și continuându-și planurile așa cum își propune pentru că nimeni și nimic nu o poate ține în loc:

„Încă nu mi-am luat o căsuță în Londra, dar nu renunț la visul meu. Am fost weekend-ul trecut și am filmat un videoclip acolo și am studiat puțin și piața imobiliară, ca să văd cum sunt prețurile. Nu m-am simțit însă atrasă de vreo casă, momentan. Trebuie de la ușă să simți acel lucru, că va fi a ta, și inima mea nu a simțit încă asta.”

„Am observat că oamenii sunt mai relaxați”

Amintim că vedeta și-a scos la vânzare apartamentul pe care îl deține în Voluntari care are o valoare de 75.000 de euro, dar banii care-i revin de la vânzarea acestuia nu ajung pentru o locuință în Londra.

Indiferent de când va fi momentul să se mute definitiv, Carmen se bucură de schimbările pe care le-a regăsit încă din aeroport. Cea din urmă a mărturisit că oamenii de acolo sunt cu mult mai relaxați decât românii.