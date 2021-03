De ce se mută Carmen Șerban în Londra. Artista a spus adevărul

Carmen Șerban se gândește serios să se mute din țară. Nu ar fi prima dată când vorbește despre o astfel de decizie. De data asta se pare că este cât se poate de decisă să facă această schimbare în viața ei. Invitată la ”Acces Direct”, artista a vorbit cât se paote de deschis despre această decizie.

Celebra Carmen Șerban a decis să facă o schimbare în viața ei. Astfel că decizia de a se muta în Anglia a considerat-o a fi una de bun augur, atât din punct de vedere al carierei, cât și al vieții personale.

Zvonuri despre o astfel de mutare au mai existat în ceea ce o privește pe Carmen Șerban, unele dintre ele spunând că ar fi vorba și de un bărbat. Numai că, invitată la ”Acces Direct”; Carmen Șerban a dat cărțile pe față, elucidând misterul legat de existența unui posibil bărbat.

”Vreau să văd dacă mă obișnuiesc la Londra. Timișoara este orașul în care m-am născut, iar după îmi plac Bucureștiul și Londra. Londra e cea mai scumpă capitală din Europa, dar am o proprietate pe care o să o vând în Pipera și dacă mai este nevoie voi face un credit. Dacă stau jumătate de an, un an și văd că nu mă adaptez ( n.r mă voi întoarce). Decizia este să rămân acolo, dar există și posibilitatea să nu mă adaptez.

Am prieteni acolo cu care vorbesc. Eu am primit rezidență permanentă în Anglia. M-am simțit un om respectat acolo. Plec cu cine plec. Eu nu mă pliez după tiparele societății, să am un certificat de căsătorie sau copii. Eu am nepoți, fini și am o relație bună cu toți. Vom vedea dacă respectivul va pleca cu mine în Londra. Eu nu mă mut pentru un bărbat, ci o fac pentru mine.”, a povestit Carmen Șerban la ”Acces Direct”.