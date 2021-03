Cum face Carmen Șerban bani în pandemie. S-a rugat la Dumnezeu pentru această idee genială

Idee incredibilă ce i-a venit celebrei artiste Carmen Șerban, în plină pandemie. S-a rugat la Dumnezeu și spune că dorința i-a fost îndeplinită. Cum reușește faimoasa cântăreață de muzică de petrecere să câștige sume frumoase de bani, fără a mișca un deget, de la ea de acasă.

Face ea ce face și tot ajunge în centrul atenției. Carmen Șerban s-a reinventat în pandemie și a reușit să câștige bani frumoși. Făcută pentru muzică și scenă, celebrei artiste i-au lipsit concertele și evenimentele la care era vedetă, din cauza restricțiilor impuse de către autorități pentru a preveni infectarea colectivă cu virusul COVID-19.

Cântăreața de muzică de petrecere a venit cu o idee genială, pe timp de pandemie. Pentru că foarte mulți artiști au trebuit să se reprofileze în contextul pandemic, Carmen Șerban s-a apucat de făcut dedicații video, chiar de la propriul său laptop, din intimitatea casei sale. Solista spune că are foarte multe cereri de fanii care au sprijinit-o, în continuare, chiar și în această perioadă dificilă.

„Aici muncesc, fac video dedicațiile personalizate. Toată lumea știe că noi, artiștii, am fost puternic loviți de pandemia asta și am rezistat eroic un an de zile. Nu ne-am plâns și nu ne plângem, dar tot îl rugam pe bunul Dumnezeu să-mi dea și mie o idee să fac un ban.

Sunt oameni care mă sună să le fac dedicații pentru cei dragi și am făcut câteva gratis, la început, și mi-am dat seama că petrec foarte mult timp scriind textul pe care-l vorbesc, apoi compunând versurile personalizate. Mi-am dat seama că sunt pe pierdere cu banii și timpul”, a declarat Carmen Șerban la Antena Stars, scriu cei de la spynews.ro.