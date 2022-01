Probleme majore de sănătate pentru Roxana Ciuhulescu după Survivor România. Medicii i-au dat vești proaste EXCLUSIV

Roxana Ciuhulescu a revenit acasă, zilele trecute, după ce medicii nu i-au mai permis să continue în cursa pentru marele premiu de la Survivor. Vedeta nu poate pune piciorul jos și este suspectă chiar de o ruptură de menisc sau ligamente, motiv pentru care necesită un RMN, pentru descoperirea exactă a afecțiunii, mai ales că aceasta a renunțat la handbalul de performanță după ce s-a confruntat cu o astfel de problemă.

Roxana Ciuhulescu a intrat în cursa pentru marele premiu de la Survivor în postura de favorită, dat fiind faptul că aceasta a practicat o serie de sporturi extreme și avea o condiție fizică de invidiat.

Nu a fost însă să fie, iar vedeta cu cele mai lungi picoare din România a fost eliminată pe considerente medicale, după ce a fost luată cu Salvarea și dusă la spital. Acolo, medicii i-au extras lichid din genunchi și i-au recomandat o serie de investigații medicale.

Deși înaintea show-ului, aceasta ne mărturisea că-și dorește să rămână cât mai multe luni în Republica Dominicană, Roxana a fost astfel nevoită să se întoarcă acasă, din cauza poblemelor medicale. Înainte de a părăsi compeiția, ea le-a transmis colegilor săi că este mândră de ei.

Roxana Ciuhulescu va fi nevoită să-și facă un RMN zilele următoare pentru a afla dacă e nevoie de o nouă intervenție chirugicală. În mod normal, potrivit asigurării medicale încheiate pentru Survivor, toate costurile care implică consult, tratament, vor trebui suportate de organizatorii show-ului.

După ce se va recupera, vedeta intenționează să se întoarcă la locul de muncă. Roxana este consilier al ministrului Sporturilor și și-a suspendat contractul de muncă înainte de a pleca la Survivor.

Roxana Ciuhulescu a cochetat cu sportul de performanță. A fost în naționala de handbal ca junioară, apoi s-a reorientat, iar în prezent practică și alte sporturi extreme. Puțini sunt însă cei care știu că aceasta a suferit mai multe operații complicate, iar după ce s-a refăcut a urcat în ringul de… box.

„Am fost cea mai înaltă jucătoare de handbal. Am practicat acest sport de la 12 la 18 ani. Am jucat la Antilopa, apoi am făcut parte din naționala de tineret. Am avut însă un accident teribil pe teren. M-am ales cu rupturi de ligamente și menisc. Am avut mai multe operații, recuperarea a durat un an.

După am făcut volei vreun an de zile, după care kick boxing. Am urcat în ring de două ori”, ne spunea fosta prezentatoare TV înainte de a pleca la Survivor, acolo unde i-a cedat chiar piciorul operat în urmă cu ani de zile.