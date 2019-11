Probleme în familia regală! Cum încearcă Kate Middleton să rezolve tensiunile dintre William și Harry. Ce se întâmplă cu cei 2 frați

Kate Middleton nu poate rămâne indiferentă la lucrurile care se petrec în familia soțului său, așa că aceasta se implică în tensiunile dintre William și Harry. Cum vrea aceasta să estompeze diferențele atât de mari dintre perspectivele prinților?

Kate Middleton intervine? Cum vrea să spulbere tensiunile dintre William și Harry?

Prințul Harry și Meghan Markle au reușit în timp record să fie pe buzele și în vizorul tuturor. Cu toate că cei doi erau subiect de discuție în presa din toată lumea, după documentarul lor din Africa presiunile și tensiunea din familie și nu numai a ajuns la cote înalte. Conform presei britanice, familia Regală a Marii Britanii a reacționat imediat la dezvăluirile atât de transparente ale ducilor de Sussex din cadrul filmărilor care vor fi difuzate de BBC. Printre cei îngrijorați mai ales de afirmațiile lui Harry se află Regina, Charles și chiar William.

Cu toate că niciun membru al familiei Regale nu a mărturisit public faptul că dezvăluirile sale au făcut mult rău, niciunul nu este de acord cu deciziile luate de ducele de Sussex. Conform US Weekly, Kate Middleton este tentată să intervină în acest scandal pentru a încerca să-l aplaneze pe cât este posibil, dar momentan a ales să stea retrasă. „Deşi o îngrijorează fericirea lui Harry şi a lui Meghan, ea preferă să stea departe de dramă. Ea speră totuşi că William şi Harry vor lăsa trecutul în urmă. Detestă să îi vadă pe Markle şi Harry aşa de trişti“, a spus un apropiat de-al Ducilor de Cambridge pentru sursa citată.

Ce dezvăluiri au dat peste cap familia Regală?

“Trebuie să prosperi şi să fii fericit. Am încercat să adopt această caracteristică britanică, această rigiditate a englezilor, chiar am încercat…Dar cred că efectul e unul foarte distrugător pe plan intern”, a recunoscut fosta actriță, în documentarul Harry & Meghan: An African Journey.