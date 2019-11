Meghan Markle, din nou gravidă? Ce a dat-o de gol pe soția Prințului Harry

Deși au trecut doar șase luni de când a devenit mămică, Meghan Markle ar fi din nou însărcinată. Ce a dat-o de gol pe soția Prințului Harry?

Meghan Markle este din nou gravidă?

Meghan Markle s-a căsătorit cu Prințul Harry pe 19 mai 2018, iar ceremonia a avut loc în capela St. George din Windsor. În data de 6 mai 2019, cei doi au devenit pentru prima dată părinți, după ce Ducesa de Sussex l-a adus pe lume pe micul Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Deși de la marele eveniment au trecut numai șase luni, Meghan Markle ar fi din nou însărcinată, din cele scrise de presa din SUA, Canada și Marea Britanie.

Jurnaliștii de la Life & Style notează că Ducii de Sussex își doresc să aibă doi copii și asta cât mai repede cu putință, din cauza vârstei pe care o are Ducesa. Meghan Markle a împlinit în vara acestui an 38 de ani și își dorește ca ambii copii să fie născuți înainte ca ea să împlinească 40 de ani. În plus, pentru a nu atrage din nou atenția asupra ei, soția Prințului Harry ar ascunde din nou sarcina timp de mai multe luni, precum a făcut și înainte de a anunța prima dată că este gravidă.

Ce au spus astrologii despre micul Archie?

„Copilul va fi curajos, neînfricat, îndrăzneţ, pentru că sfârşitul lui aprilie/începutul lui mai aduce ceea ce noi numim planetele de foc: Jupiter în Săgetător, Venus în Berbec. Este o mare linie de foc, deci revenim la alchimia focului, a aerului, a pământului şi apei. Avem mai multe componente pentru ca bebeluşul să fie extrovertit, curajos, mândru şi cu o strălucire de superstar”, spune astrologul Charis Milona.