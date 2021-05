Probleme grave de sănătate pentru Daniela Gyorfi: ”Mă doare și se vede că a ieșit, a crăpat”

Daniela Gyorfi are probleme grave de sănătate, așa că fanii se așteaptă ca vedeta să ajungă cât se poate de curând pe mâna medicilor. Vedeta se confruntă cu dureri din cauza implanturilor mamare, așa că o recurgă la o nouă intervenție pentru a nu se întâmpla ceva mult mai grav.

Daniela Gyorfi trece prin clipe de coșmar după ce și-a dat seama că va trebui să ajungă din nou pe masa de operație din cauza implanturilor mamare. Vedeta și-a schimbat de trei ori silicoanele, întâmpinând probleme încă de la începutul anilor 2000. Deși spera că nu o să mai aibă probleme de sănătate în zona sânilor, blondina se confruntă cu dureri după ce proteza i-a crăpat și abia așteaptă să ajungă la medic.

„Mi s-a fisurat, probabil. Clar trebuie să mi le schimb cât de repede pot. Partea dreaptă se vede. Mă doare și se vede că a ieșit, nu știu, s-a întâmplat ceva și mi-a crăpat pur și simplu proteza. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Am stat și m-am gândit că totuși ultima dată am dat 4.500 de euro pe ele și din 2000 am început să-mi fac.

Dacă-mi spunea că din 10 în 10 ani trebuie să mi le schimb, atunci mă mai gândeam. Ultima dată același lucru mi-a zis: nu o să mai ai probleme, o să fii foarte mulțumită. Mâine îmi fac rapelul, apoi mai stau două săptămâni și după aceea îmi fac (n.r.- intervenția). Opt sau nouă ani au trecut de când mi-am făcut intervenția asta.”, a spus vedeta într-o emisiune de televiziune, citată de Cancan.