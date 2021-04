Probleme financiare grave pentru Daniela Gyorfi. S-a aflat acum cât de greu o duce, de fapt (exclusiv)

Daniela Gyorfi s-a confruntat cu probleme financiare în ultimul an. Ca toți artiștii din lume, pandemia i-a ras toate concertele. Vestea bună este că agenda sa începe să se umple din nou cu evenimente. „Din iunie-iulie lucrurile o să se așeze, atunci vâd cu speranță viitorul. Deja ne-au sunat pentru evenimente și vreau să uit că am fost în pagubă totală”, a declarat vedeta.

Daniela Gyorfi are probleme financiare din cauza pandemiei

Danilea Gyorfi se pregătește pentru noi evenimente, după ce mai bine de un an a stat pe bară. Concertele o vor scoate din faliment. Contactată de reporterii Impact, aceasta a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare să revină pe scenă:

„În pandemia asta, am pierdut foarte multe petreceri, foarte multe nunți, foarte mulți bani, dar importat este că văd partea plină a paharului pentru că, acum, încet- încet, din iunie-iulie, lucrurile o să se așeze și atunci văd cu speranță, cu bucurie viitorul. Deja ne-au sunat pentru evenimente și vreau să uit că am fost într-o pagubă totală și eu și alți artiști”.

A intrat în depresie din cauza lipsei de activitate

Cântăreața de muzică de petrecere și partenerul său, George Tal, care îi este impresar, au trăit în ultimul an din economii. De altfel, și lipsa chiar și a celor mai mici proiecte au condus-o spre depresie, nu numai absența fanilor din viața sa.

„Am ceva bani puși deoparte, încât să-i asigur fetiței mele, Maria, acum elevă în clasa a treia, tot ceea ce are nevoie. Doar că banii se duc, conturile se subțiază. Mai am filmări, clipuri, dar nu și spectacole. Nu mor de foame, dar nici să mint că-mi merge bine nu pot. Asta fac de 30 de ani, cum să te apuci acum de altceva? La noi nu e ca-n alte țări. Avem prieteni prin Anglia, Spania, Germania, toți care nu și-au putut desfășura meseria au fost ajutați de stat”, a declarat vedeta într-un alt interviu.

Peste toate, s-au adăugat și problemele cu dantura: „Astă-vară, am mai cântat pe la evenimente restrânse, dar, cam atât. Lumea s-a schimbat, acum oamenii sunt mai răi. S-a băgat frica în noi. Am stat în casă două luni, timp în care am făcut curat, am mutat mobila. În aprilie-mai, am intrat în depresie. Aveam momente când plângeam non-stop. Am avut un șoc să ies din casă doar cu hârtie. Mai mult, am avut probleme cu dantura, trebuia să merg la stomatolog. M-a oprit Poliția, dacă am adeverință”, și-a reamintit ea.