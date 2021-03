Daniela Gyorfi, în depresie. Ce a pățit artista din România, a dat cărțile pe față

Daniela Gyorfi nu vine cu vești foarte bune în fața fanilor săi. Aceasta se declară din ce în ce mai nemulțumită de stările prin care a fost nevoită să treacă din cauza vremurilor pe care le trăim de un an.

Cunoscuta cântăreață de manele și-a deschis sufletul și a decis să fie mai transparentă decât niciodată. Aceasta se confruntă cu stări diverse și cu probleme prin care nu a mai trecut până acum.

Solista a mărturisit că nu își permite să se plângă exagerat pentru că e conștientă de problemele imense ale altora, doar că nu e mulțumită de felul în care a ajuns viața sa din cauza contextului actual.

Blondina a declarat în direct la Pro TV că e fericită de faptul că Maria nu este un copil pretențios și că nu cere lucruri exagerate, dar viața ei a prins cu totul alte culori de când nu s-a mai aflat în preajma oamenilor.

Alături de Lora a dezbătut subiectul preferat al artiștilor rămași fără evenimente în această perioadă – concertele online. Desigur că interpreta de manele susține orice fel de inițiativă benefică oamenilor, dar consideră că un spectacol pe diferite platforme de socializare nu se aseamănă aproape deloc cu unul real, unde se simte energia celor veniți să te asculte.

În afară de noua melodie scrisă de un prieten bun și coleg de scenă, Daniela a recunoscut că nu i-a stat mintea la alte piese sau la vise cu și despre cariera ei, concluzionând cu faptul că uneori nu-i mai vine să se trezească dimineață și să dea ochi în ochi cu același scenariu.

“Totul s-a scumpit în anul acesta, iar acum se adună frustrările astea. Nu am mai făcut nici melodii, evenimente nu am avut…Voi nu ați simțit ceea ce am simțit noi în mare parte pentru că voi ați avut activitate, dar nu-ți mai vine să te trezești de o supărare așa că nu poți să profesezi. Mi-e dor de oamenii cu care mă întâlneam al spectacol. Nu mă văd artist stând în fața unei camere, deși am văzut că se practică și cântatul online. Nu se compară cu activitățile noastre live”

Daniela Gyorfi (Sursa: Vorbește Lumea)