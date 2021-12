Alimentul de Crăciun pe care Bianca Drăgușanu îl iubește: „Abia aștept să mănânc”

Bianca Drăgușanu are o siluetă de invidiat, obținută cu multă grijă și atenție și întreținută cu tot felul de proceduri și sport. Vedeta are mare grijă de alimentația ei și rareori mănâncă produse „interzise”. Totuși, de Crăciun, diva are un preparat de la care nu se poate abține și pe care îl iubește. Având în vedere că îl consumă doar o dată pe an, blondina se răsfață în preajma sărbătorilor de iarnă cu el, însă niciodată nu exagerează cu cantitatea.

Preparatul pe care Bianca Drăgușanu îl mănâncă de Crăciun

Bianca Drăgușanu este recunoscută pentru fizicul ei de invidiat. Blondina are mare grijă de felul în care arată și este atentă la alimentație în mod constant. În plus, merge mereu la sală și la tratamente de înfrumusețare.

De sărbători, diva uită de toate aceste reguli și se răsfață cu preparatul ei preferat: piftia. Nu este singurul preparat pe care îl adoră de sărbători. Ea adoră lebărul și caltaboșul, dar și alte preparate tradiționale.

Bianca va petrece Crăciunul în familie, alături de familia surorii sale și de micuța Sofia.

„O să facem Crăciunul în familie, că așa se face. Cu sora mea, cu cei mici, cu cumnatul meu, la brad, la mine, la ei. Atât! Nu fac nimic special! Abia aștept să mănânc piftie, sarmale și cozonac. Îmi place mult piftia!

Sofia știe colinde, iar acolo unde stă sora mea e o comunitate mișto și cred că o să meargă la colindat”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Ce își dorește Sofia de la Moș Crăciun

Micuța Sofia are o listă lungă pentru Moș Crăciun. Ea își dorește jucării, dar și vopsea de păr. În plus, fiica Biancăi vrea o casă de păpuși și un sat de ponei.

„Vrea un Ponyville (n.r.- un sat de ponei), deși are un sac plin de ponei, mai vrea un sat de ponei. O casă pentru păpuși, are și hăinuțe, dar vrea o casă mai mare pentru ele. Și mi se pare că vrea vopsea de păr, pentru că vrea să se facă blondă”, a povestit Bianca Drăgușanu.

Cât despre cadoul ei, Bianca își dorește zăpadă și sănătate de Crăciun.