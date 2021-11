Problema gravă de sănătate cu care se confruntă Lidia Buble. Vedeta a primit un diagnostic crunt din partea medicilor

Fanii Lidiei Buble sunt îngrijorați pentru aceasta. Cu ce problemă de sănătate se confruntă celebra fostă concurentă de la ‘Asia Express’? Cântăreața a primit diagnosticul nefericit din partea medicilor. Ce se întâmplă cu blondina?

Lidia Buble a primit diagnosticul de la medici: ce problemă de sănătate are?

Cunoscuta cântăreață se confruntă cu probleme de sănătate. Fosta concurentă de la ‘Asia Express’ a început să se simtă rău imediat după ce a ajuns acasă după eliminarea din cadrul show-ului de aventură. Solista le-a dezvăluit fanilor cum se simte în aceste momente și care a fost diagnosticul primit de la medici.

Experiența din proiectul de la Antena 1 a fost unică pentru fiecare dintre participanți. Lidia Buble nu a reușit să vină cu marele premiu acasă, dar s-a întors cu o problemă de săntate. La întoarcerea în țară, Lidia Buble și-a reluat viața obișnuită pe care o lăsase acasă, ulterior a hotărât că ar fi potrivit să facă și câteva investigații medicale.

Cântăreața a aflat atunci că are hernie de disc. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a mărturisit că se simte bine și că nu este nevoie de o intervenție chirurgicală: ”Momentan nu este cazul, am grijă și încerc să țin sub control problema”, a spus artista pentru Viva.ro.

”Spre uimirea tuturor…”

Amintim că în cadrul concursului concurenții au fost nevoiți să se cântărească pentru a îndeplini o misiune. Lidia a observat că formele ei s-au mai rotunjit de la venirea în show, timp în care majoritatea concurenților au reușit să slăbească văzând cu ochii din cauza lipsei echilibrului alimentar.

Deși pe micile ecrane părea că s-ar fi îngrășat mai mult, artista a mărturisit că în realitate a luat doar două kilograme în plus. Imediat după ce a ajuns acasă, blondina s-a pus pe treabă și a ajuns la silueta dorită cu ajutorul unor tratamente corporale. Amintim că Lidia Buble și Estera au format una din cele mai bune echipe din acest sezon și au fost doar la un pas de marea finală.