Legătura secretă dintre Lidia Buble și un politician. Lumea nu știa până acum

Ce legătură are Lidia Buble cu un politician de la noi? Despre cine este vorba și în ce cadru s-au cunoscut cei doi? Fosta concurentă de la ‘Asia Express’ nu era cunoscută în momentul în care l-a întâlnit pe bărbat.

Lidia Buble este una din cele mai iubite cântărețe de la noi, mai cu seamă de la participarea ei la show-ul Asia Express. Aceasta a fost nevoită să-și găsească un loc de muncă înainte să devină cunoscută, timp în care visa să devină ceea ce este astăzi.

Cântăreața a lucrat ca bonă timp de câteva luni pentru copiii unui cunoscut om din politică. Blondina a recunoscut în nenumărate interviuri că a schimbat câteva locuri de muncă până să ajungă să își clădească o carieră în muzică, deși a cântat dintotdeauna. Solista chiar a fost bonă pentru copiii lui Cristian Olteanu, actual membru al PSD.

Vedeta a mai mărturisit că mereu i-a plăcut să fie independentă și să își câștige banii singură, astfel că a început să lucreze de la vârste fragede și a schimbat câteva job-uri până să ajungă în acest punct înalt în care este. Pentru că îi plac foarte mult copiii, Lidia a acceptat să aibă grijă de copiii lui Cristian Olteanu, actual membru al PSD.

„Am colaborat foarte bine cu Lidia Buble. Nu am ce să îi reproșez. A fost impecabilă. E adevărat că acesta a fost primul ei job, din câte știu, când a venit în București, dar cred că nu a stat chiar un an. Nu am o memorie foarte bună acum.

Cred că a fost vorba de câteva luni. Nu am mai ținut legătura cu Lidia după aceea. Înțelegerea era pe un termen determinat. Dar pot să spun că am fost mulțumit de ea și că nu am ce să îi reproșez.”, a declarat Cristian Olteanu, pentru Fanatik.ro.