Avertizare de la salvamontiști: pericol ridicat de avalanșe în munți

Zăpezile recente și condițiile meteo extreme din ultimele zile au determinat o creștere semnificativă a riscului de avalanșe în munții Bucegi, avertizează Salvamont Prahova. Situația devine tot mai periculoasă pentru cei care se aventurează la altitudini mari, iar salvatorii montani emit un apel urgent către montaniarzi și turiști.

Avertisment de la Salvamont Prahova: Risc major de avalanșe în munții Bucegi

„În ultimele două zile, la altitudini de peste 1.800 de metri a nins destul de mult, iar vântul a suflat cu putere. Aceste condiții au dus la formarea plăcilor de vânt, care pot ceda și declanșa avalanșe. Chiar dacă sunt de mici dimensiuni, acestea pot pune în pericol viața turiștilor”, au declarat reprezentanții Salvamont Prahova.

Potrivit prognozelor meteo, vremea din acest weekend amplifică riscurile pe crestele montane. La altitudini mari, vântul va continua să bată cu rafale de peste 100 km/h, iar temperaturile vor scădea semnificativ, ajungând la -16 grade Celsius pe Vârful Omu. Aceste condiții fac ca plăcile de zăpadă instabile formate în ultimele zile să fie și mai vulnerabile, crescând probabilitatea ca ele să se rupă și să declanșeze avalanșe.

„Vântul puternic contribuie la depunerea stratului de zăpadă într-un mod neuniform, creând condiții favorabile pentru formarea plăcilor de vânt. Acestea sunt extrem de periculoase, pentru că pot ceda brusc sub greutatea unui montaniard sau chiar spontan”, explică salvatorii montani.

Traseele de altitudine închise: un apel către turiști

Salvamontiștii subliniază că toate traseele turistice montane care urcă la altitudini mari sunt declarate închise pe durata sezonului de iarnă. Această măsură, luată anual, este menită să protejeze atât turiștii neexperimentați, cât și montaniarzii obișnuiți cu condițiile aspre de munte.

„Recomandăm parcurgerea doar a traseelor turistice de la baza muntelui. Traseele de altitudine sunt închise pe timpul iernii din cauza condițiilor periculoase, iar accesarea lor poate duce la accidente grave sau chiar fatale”, au adăugat reprezentanții Salvamont Prahova.

Pentru montaniarzii experimentați care intenționează să parcurgă văile de abrupt, salvamontiștii recomandă prudență maximă. Totuși, aceștia descurajează orice aventură în zonele cu risc ridicat de avalanșe, subliniind că pericolul este semnificativ, chiar și pentru cei cu experiență.

Ce sunt plăcile de vânt și de ce sunt periculoase?

Plăcile de vânt se formează atunci când zăpada este suflată și depusă în straturi compacte pe versanți, sub influența vântului puternic. Acestea sunt fragile și pot ceda sub propria greutate sau sub presiunea exercitată de un turist care le traversează.

„Chiar dacă o avalanșă declanșată de ruperea unei plăci de vânt poate părea de mici dimensiuni, ea are o forță distructivă suficientă pentru a antrena un om și pentru a-l îngropa sub zăpadă. Aceste fenomene sunt imprevizibile și extrem de periculoase”, avertizează specialiștii.

Echipamentul adecvat și măsurile de siguranță, obligatorii pentru orice excursie pe munte

Salvamont Prahova recomandă tuturor celor care planifică drumeții în această perioadă să își adapteze traseele și să se limiteze la zonele mai joase, unde riscul de avalanșe este mult redus. De asemenea, echipamentul adecvat pentru iarnă este obligatoriu, chiar și la altitudini mai mici.

„Turiștii trebuie să fie pregătiți pentru temperaturi scăzute, vânt puternic și vizibilitate redusă. Îmbrăcămintea termică, bocancii cu aderență bună, bețele de trekking și o lanternă frontală sunt esențiale. În plus, o hartă actualizată sau un GPS poate fi de mare ajutor pentru orientare”, au transmis salvatorii montani.

Pentru montaniarzii experimentați care decid să urce la altitudini mai mari, echipamentul pentru salvare din avalanșă, inclusiv DVA (dispozitiv de căutare în avalanșă), sondă și lopată, poate face diferența între viață și moarte în caz de accident.

Cum se poate verifica riscul de avalanșă înainte de o drumeție?

Salvamontiștii încurajează turiștii să consulte avertizările oficiale înainte de a porni la drum. În plus, platformele meteo și aplicațiile Salvamont oferă informații detaliate despre starea traseelor și riscul de avalanșe în timp real.

„Nu ignorați avertismentele noastre. Natura este imprevizibilă, iar siguranța voastră depinde de deciziile pe care le luați. Este mai bine să amânați o drumeție decât să vă expuneți unor riscuri inutile”, a fost mesajul final al echipei Salvamont Prahova.

Munții Bucegi oferă peisaje spectaculoase, dar în această perioadă, condițiile meteo extreme îi transformă într-o zonă periculoasă pentru turiști. Riscul de avalanșe, vântul puternic și temperaturile scăzute fac ca parcurgerea traseelor de altitudine să fie o provocare riscantă, chiar și pentru cei cu experiență.

Salvamontiștii îndeamnă la responsabilitate și prudență. Natura poate oferi momente de neuitat, dar numai dacă este respectată, iar regulile de siguranță sunt respectate cu strictețe.