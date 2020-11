‘Problema’ Adelinei Pestrițu, cel mai bun influencer din România. De ce se întâmplă să nu intre în casă

Adelina Pestrițu a mărturisit tuturor care sunt problemele din ultima vreme. Ce greutăți întâmpina celerul influencer și de ce îi este frică deseori că nu poate să intre în propria locuință?

Invitată la emisiunea „Vorbește Lumea”, Ade s-a filmat în direct pentru telespectatori din camera nouă a Zenaidei. Cu ocazia asta, a vorbit despre cum a hotărât să amenajeze totul și să aleagă diversele obiecte din locuința cea nouă. Micuța beneficiază de o încăpere superbă, roz, plină de jucării, cu toaletă proprie și cu un dressing impresionant pentru un copil. Cu toate astea, încă nu s-a dezvățat de somnul cu părinții ei, așa că una din problemele zilelor brunetei este aceasta.

Dacă la prânz Zeny își face somnul în patul ei, noaptea nu poate să se dezlipească de cei care o iubesc cel mai mult pe lumea asta. Mai mult decât atât, noua casă inteligentă în care locuiesc cei trei le pot da oricând bătăi de cap. Cum toate comenzile se pot face pe aplicație, dacă vreunul dintre ei rămâne fără baterie…riscă să rămână pe dinafară. Desigur că există și o cartelă de care se pot folosi la poarta casei, dar în caz că și aceasta se face pierdută, familia Steblea își poate lua adio de la pătul cald din casă.

“Casa inteligentă e pe bază de aplicație. Dar dacă rămânem fără baterie la telefon, rămânem prin fața porții. Cheie nu avem, de fapt avem o cartelă, dar se poate pierde și aia. Are un mic dressing, ca pentru un copil, iar când va crește sigur ne vom muta într-o casă mai mare. Se pare că pasiunea pentru pantofi se moștenește și la Zeny, dar mă bucur să o văd fericită când îi cumpăr lucruri. Încă nu doarme în camera ei, dar nopțile trecute am avut o tentativă de a dormi în camera ei. La prânz doarme singură, dar noaptea nu vrea. E bine pentru independența și intimitatea ei să aibă spațiul ei, de asta am optat pentru o casă mai mare, pentru a-i face un spațiu al ei unde să aibă tot. Trebuie să fac procesul de curățare, e mult mai complex, iar cum în perioada asta evităm să ne întâlnim cu multe persoane alegem să facem mare parte din treburile casei singuri. Dezordine se face cu siguranță în câteva ore”

Adelina Pestrițu (Sursa: Vorbește Lumea)