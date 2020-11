Adelina Pestrițu a făcut anunțul despre revenirea ei la TV. Ce propunere a primit

Adelina Pestrițu poate fi admirată în fiecare zi pe rețelele de socializare și chiar dacă acum ceva timp a trecut printr-un impas, acum aceasta are zâmbetul pe buze.

Adelina Pestrițu a făcut anunțul despre revenirea ei la TV

Întrebarea care este acum pe buzele tuturor este dacă se va întoarce sau nu în televiziune. Aceasta spune că îi este dor de televiziune, dar nu s-ar întoarce pentru orice proiect.

„Mi-e dor de televiziune şi m-aş întoarce oricând, însă nu în orice proiect. Aş alege din nou televiziunea doar dacă ar fi vorba despre un proiect care să-mi aducă satisfacţii la fel de mari ca munca în online. Mi-ar plăcea să merg de drag la muncă, aşa cum o fac zilnic în business- ul meu şi să ştiu că sunt implicată într- un proiect care are o eticheta pozitivă. De când am dat televiziunea pe activitatea online am primit multe oferte să revin, însă nu m-am putut sincroniza cu propunerile, pentru că fie îmi ocupau prea mult timp şi mă distrăgeau de la online, fie nu erau formate care să mă reprezinte”, a spus Adelina Pestrițu pentru OK Magazine.

Adelina Pestrițu a lucrat la Kanal D

În anul 2016, Adelina Pestrițu a pus punct proiectul de televiziune în care activa. De asemenea, aceasta mărturisea:

„Dragii mei, la începutul fiecărui an, întâmplător sau nu, conduita noastră profesională întâmpină modificări. Am ales să vă scriu gândurile mele aici, pe EDA Magazine, fiind sursa cea mai sigură, cel puţin în ceea ce mă priveşte, pentru a lămuri o situaţie fără a lăsa loc de alte speculaţii. În urma unei analize amănunţite pe o perioadă lungă de timp şi a dorinţei mele de reorganizare, am luat decizia de a schimba ceva în viaţa mea. Am hotărât că este momentul unei astfel de schimbări pe plan profesional, lucru care s-a şi întâmplat. Colaborarea mea cu trustul Kanal D s-a încheiat, dat fiind faptul că planurile noastre de viitor nu mai coincid. A fost o colaborare frumoasă, pe parcursul celor 6 ani, în care practic am evoluat împreună şi am avut extrem de multe de învăţat. De-a lungul acestei colaborări, am cunoscut oameni deosebiţi, cu care m-am înţeles de minune şi cărora le ofer tot respectul meu. Această colaborare s-a încheiat de comun acord şi vreau să le mulţumesc celor din conducerea Kanal D, dar şi echipei cu care am petrecut 12 ore/zi în redacţie. Este momentul pentru o nouă etapă în viaţa mea şi pentru noi începuturi. Sunt mândră că am făcut parte din acest trust timp de 6 ani şi le doresc mult succes şi pe viitor.”