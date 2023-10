Prinţul Harry vrea înapoi în Marea Britanie. Ce îl nemulţumeşte în America, Meghan Markle nu este deloc încântată

A renunțat la titlul regal pentru un trai alături de Meghan Markle în Statele Unite ale Americii, însă acum ar vrea să se întoarcă în Marea Britanie. Prințul Harry ar regreta decizia pe care a luat-o în urmă cu trei ani. Pe de altă parte, nici americanii nu sunt încântați de prezența lui în teritoriu. Foto

Prințul Harry regretă că s-a mutat în SUA

În anul 2020, Prințul Harry și Meghan Markle au luat decizia de a se retrage din Familia Regală britanică și de a se stabili în Santa Barbara, California, Statele Unite ale Americii. Demersul nu a fost deloc unul ușor, ducii de Sussex confruntându-se cu multe provocări.

Dacă totul părea să funcționeze cât de cât bine la început, iată că acum Prințul Harry regretă decizia pe care a luat-o, potrivit declarațiilor făcute de diverse surse în presa externă. Mezinul Regelui Charles a trăit consecințe care l-au afectat pe termen lung, astfel încât ar vrea să se reîntoarcă în Marea Britanie.

De ce soțul lui Meghan Markle nu e fericit

Mark Boardman, un cunoscut jurnalist și comentator de divertisment, susține că Prințul Harry nu e mulțumit de viața pe care o trăiește peste Ocean. Soțul fostei actrițe de la Hollywood Meghan Markle s-a îndepărtat de prietenii săi, din cauza distanței și a hotărârilor luate.

A sperat să ducă un trai liniștit, însă realitatea a arătat diferit pentru el. Nu are o reședință permanentă în Marea Britanie și, în plus, când se întoarce acasă trebuie să se cazeze la hoteluri, departe de atenția publicului larg, potrivit jurnalistului Mark Boardman.

„Se pare că s-a îndepărtat de prietenii săi de la facultate. El nu are o reședință permanentă în Marea Britanie. În timpul vizitelor în Londra, locuiește în hoteluri și evită aparițiile publice. Fără îndoială, tânjește după prietenii lui vechi. Meghan este frustrată pentru că Harry își dorește vechea viață înapoi”, a declarat Mark Boardman pentru OK Magazine.

Nici americanii nu-i iubesc pe ducii de Sussex

Rămâne de văzut dacă Prințul Harry va decide oficial să se întoarcă în Marea Britanie și cum va fi primit de către poporul său, într-un astfel de caz. Cert este că americanii întorc spatele ducilor de Sussex, potrivit lui Tom Quinn, autorul cărții An Intimate History of Growing Up in the Royal Family.

Autorul a dezvăluit în presa britanică faptul că apropiații Prințului Harry sunt îngrijorați privind viitorul său în Statele Unite. În ultimul trimestru al anului 2022, mezinul Regelui Charles era admirat de 52% dintre americani. În primul trimestru al anului 2023, doar 46% dintre americani îl mai plăceau.

Potrivit lui Tom Quinn, americanii întorc spatele față de Prințul Harry și Meghan Markle fiindcă nu le plac oamenii care se plâng. Chiar dacă ducele de Sussex este mai plăcut decât soția lui, datele arată că popularitatea sa în regiune scade îngrijorător de mult.