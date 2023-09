Concertul lui Beyonce l-a deprimat, meciul la care a fost fără Meghan Markle l-a încântat. Cum a reacționat prințul Harry la show-ul lui Lionel Messi – FOTO & VIDEO

Prințul Harry s-a distrat de minune la meciul în care Inter Miami, formația lui Lionel Messi, s-a impus pe terenul lui Los Angeles FC. Asta după ce acum două zile a părut „distrus” de prezența la concertul lui Beyoncé. Ducele de Sussex nu a mers la partida de fotbal alături de Meghan Markle, iar jurnaliștii de la The Sun au vorbit din nou despre faptul că cei doi se gândesc să divorțeze. Absența soției nu l-a deranjat deloc, iar dovada sunt imaginile de pe stadion.

Prințul Harry, comparat cu un copil care a primit o înghețată

Prințul Harry a fost fără soția lui, Meghan Markle, la meciul Los Angeles FC – Inter Miami. Jurnaliștii de la The Sun spun că este o nouă dovadă că între cei doi există tensiuni uriașe și că se gândesc să divorțeze. Ducesa de Sussex a fost și ea pe lista de invitați de pe BMO Stadium, dar nu a participat. Conflictul cu soțul ei, dar și relația rece pe care o are cu familia Beckham au determinat-o să nu își facă apariția și să dea posibilitatea unor noi speculații. Exista chiar posibilitatea să se ajungă la niște conflicte publice, iar imaginea tuturor ar fi avut de suferit.

În orice caz, jurnaliștii au stat cu ochii pe prințul Harry care s-a distrat de minune. Asta după ce în urmă cu 48 de ore, la concertul lui Beyonce, unde a fost cu soția, a părut foarte deprimat și a afișat o figură tristă și plictisită, în timp ce Meghan, și mama ei vitregă, Doria Ragland, dansau pe muzica celebrei artiste.

„L-am văzut pe Duce cu o expresie sumbră și supărată la concertul Beyoncé. Părea într-o stare teribilă de depresie, se uita plictisit prin telefonul său, ca și cum ar fi fost cu totul dezinteresat de distracția din jurul lui. „Peste 48 de ore, Harry se afla la meciul de fotbal, singur, și se comporta ca un copil care i s-a dat înghețată. Era ca un școlar bucuros”, a remarcat Biografa lui Harry, Angela Levin.

Prince Harry is finally getting his wish to watch Leo Messi 😁 pic.twitter.com/ny5dvcKmlg — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) September 4, 2023

Lionel Messi, două pase de gol în meciul Los Angeles FC – Inter Miami

Lionel Messi a jucat din nou grozav în meciul în care Inter Miami s-a impus cu 3-1. A dat două pase de gol, dar a și ratat singur cu portarul, ceea ce a uluit-o pe artista Selena Gomez, iar imaginile cu ea au devenit virale.

Selena Gomez on seeing Leo Messi. WHAT pic.twitter.com/3pT1tv6dZG — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) September 4, 2023

Potrivit publicaţiilor de peste Ocean, mai bine de 30 de celebrităţi au fost la această partidă. Pe lista de invitați s-au aflat: aschetbaliştii LeBron James şi James Harden, fostul baschetbalist Magic Johnson, actorii Gerard Butler, Owen Wilson, Will Ferrell şi Leonardo Di Caprio, cântăreaţa Selena Gomez, grupul rock Rage Against The Machine şi Prinţul Harry și Megan Markle.

