Prințul Harry, singur din nou. De ce Meghan Markle nu va fi la comemorarea Prințesei Diana

Prințul Harry și Meghan Markle nu vor fi văzuți împreună nici de această dată. Un eveniment important din Familia Regală a Marii Britanii nu îi găsește nici acum unul lângă celălalt. Nepotul cel mic al Reginei din partea Prințului Charles va fi prezent la comemorarea mamei sale. Cum se va derula evenimentul și ce au pregătit în mod special cei doi frați?

Ducii de Sussex au dorit liniște și astfel au decis să renunțe la titlurile lor și să se retragă într-un loc unde speră să fie lăsați să-și trăiască viața în tihnă. Iată că anumite evenimente de familie nu-l pot ține pe Prinț departe de cei dragi. Decesul soțului Reginei l-a readus în prim-plan pe acesta care a venit singur să-și sprijine apropiații.

Comemorarea Prințesei Diana îl aduce în sânul familiei tot singur și de această dată. Meghan Markle nu va merge cu partenerul său în Anglia în cursul lunii viitoare, scrie Vanity Fair.

În ciuda speculațiilor care arătau că proaspăta mămică va fi prezentă, nu va fi așa, ci va rămâne în California. Prințul însă va ajunge în Anglia la începutul lunii următoare pentru a marca ceea ce ar fi fost a 60-a aniversare a celei are i-a dat viață, dar nu o va face cu toată familia.

O sursă a declarat pentru Daily Mail că soția lui și cei doi copii vor rămâne în Statele Unite ale Americii: „Meghan nu va călători”, a spus sursa. „Tocmai a născut şi Harry va merge singur”.

Pe data de 1 iulie Harry va susține un discurs la ceremonia de la Palatul Kensinghton unde va fi inaugurată o sculptură care o înfățișează pe Diana. Opera a fost comandată împreună cu fratele său încă din 2017. Prințul William va livra și el un discurs, iar potrivit presei britanice el și Harry vor lua mai apoi prânzul cu Regina.

„Bineînțeles că mă doare. Sunt criminali în închisoare și sunt vizitați de familie. Nu am omorât pe nimeni cu toporul, am făcut doar o greșeală prostească și am fost pedepsit pentru ea. Ei vorbesc despre compasiune, dar nu au deloc pentru mine, pentru familia mea, pentru lume. Dacă aș fi făcut ceva îngrozitor, ar fi fost în regulă, dar nu am făcut. Aș fi foarte dezamăgit dacă nu aș apuca să-mi țin nepoata în brațe. În 18 iulie fac 77 de ani, iar bărbații din familia Markle nu prea trec de 80. Aș putea să nu-mi cunosc nepoții. Nu caut milă, spun doar care este realitatea. Tot ce pot să zic este că sper să-i văd, sunt un bunic bun”

Thomas Markle