Greșeala majoră a Prințului Harry în relația cu Meghan Markle. Ce a comis

Problemele dintre ducii de Sussex și coroana britanică nu au încetat nici acum. După ce, în luna martie a acestui an au realizat interviul scandalos cu vedeta americană Oprah Winfrey, în care au vorbit despre familia regală, iată că un nou scandal a izbucnit între Meghan Markle și membrii coroanei britanice.

Prințul Harry și soția lui vor să dea în judecată postul BBC din cauza unei declaraţii considerate neadevărate despre numele fiicei lor, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, pe care părinții o alintă simplu Lili.

Ducele de Sussex a fost primit cu răceală atunci când s-a prezentat la înmormântarea bunicului său, regretatul prinț consort Philip, iar acum englezii se tem că același lucru se va întâmpla pe data de 1 iulie, când prinții William și Harry vor dezvălui statuia cu mama lor, Lady Di, la Londra, în ziua în care Prinţesa Inimilor ar fi împlinit vârsta de 60 de ani.

Presa străină scrie că una dintre greșelile pe care prințul Harry le-ar fi făcut în relația cu Meghan Markle este cea că nu ar fi pregătit-o pe actriță pentru viața de membru al familiei regale.

Reamintim că Meghan Markle a declarat în interviul acordat celebrei Oprah că nu a știut cu exactitate ce presupune apartenența la coroana britanică, deși regina Elisabeta a II-a i-a pus la dispoziție ajutorul Samanthei Cohen, unul dintre cei mai valoroşi consultanţi ai Majestăţii Sale, pentru a o pregăti pentru rolul de ducesă și soție a prințului Harry.

Meghan Markle și prințul Harry au devenit părinți pentru a doua oară la începutul lunii iunie, când ducesa de Sussex a adus pe lume o fetiță pe care au numit-o în onoarea regretatei prințese Diana și a reginei Elisabeta a II-a: Lilibet Diana:

„Lili are numele după străbunica ei, Majestatea Sa Regina, al cărei alint în familie este Lilibet. Cel de-al doilea prenume, Diana, a fost ales în onoarea regretatei sale bunici, Prințesa de Wales“, se arată în comunicatul publicat pe site-ul lor, Archewell. Fosta actriță și soțul ei au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară la doar trei luni după ce Meghan oferise tuturor vestea că a pierdut o sarcină:

Pierderea unui copil înseamnă să porți o durere aproape insuportabilă, trăită de mulți, dar povestită de puțini. Am învățat că atunci când oamenii ne întreabă ce facem și ascultă cu adevărat răspunsul, cu mintea deschisă, greutatea devine mai puțin apăsătoare pentru toți. Fiind invitați să împărtășim durerea noastră, facem împreună primii pași către vindecare”, a declarat Meghan Markle, acum câteva zile, pentru The New York Times.