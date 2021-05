Prințul Harry, dependent de alcool și droguri. Adevărul a ieșit la iveală abia acum. Detalii șocante

Prințul Harry face acuzații grave către familia lui, acuzându-i că au tăcut și au ignorat complet atunci când Meghan avea gânduri de suicid, susținând că tatăl său, prințul Charles, l-a făcut să sufere în copilărie.

Prințul Harry, dependent de alcool și droguri

Într-o serie de interviuri cu Oprah Winfrey în noul său show The Me You Can’t See, ducele de Sussex a spus că el și soția sa s-au simțit părăsiți de rudele sale și acesta este unul dintre „cele mai mari motive” pentru care au plecat în California anul trecut.

Prințul Harry a vorbit despre tăcerea cu care s-au confruntat atunci când Meghan era deprimată și avea gânduri suicidale și a spus că „istoria se repetă”.

„Istoria se repeta. Mama mea a fost urmărită până la moarte în timp ce avea o relație cu cineva care nu era alb. Și acum uite ce s-a întâmplat. Este extrem de înfricoșător perspectiva de a pierde o altă femeie din viața mea. Ca și cum lista crește. Și totul revine la aceiași oameni, același model de a face lucrurile, aceeași industrie”, a spus el. „Eram dispus să beau, să iau droguri, să încerc şi să fac lucruri care mă făceau să simt mai puţine lucruri decât simţeam. Dar, uşor, am devenit conştient că, bun, nu beam de luni până vineri, dar probabil că beam într-o zi cât pentru o săptămână, vinerea sau sâmbăta seara. Şi beam nu pentru că îmi plăcea, ci pentru că încercam să maschez ceva”, a mai spus el.

Prințul Harry îl învinovățește pe tatăl lui pentru suferința din copilărie

În acest context, el a spus că a apelat la droguri și alcool pentru a face față situației când mama lui a murit. În plus, a spus el, venirea în Londra îi declanșează anxietate, pentru că încă este bântuit de momentul în care sicriul mamei sale a trecut pe lângă el.

Prințul Harry a vorbit despre dependența de droguri și alcool, spunând că le consuma pentru a nu mai simți durerea și anxietatea provocate de moartea mamei sale.

Este cunoscut faptul că prințul Charles l-a dus pe tânărul duce în vârstă de 16 ani la un centru rezidențial pentru consumatorii de droguri pentru o vizită după ce a aflat despre dependența lui.