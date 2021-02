Prințul Harry, decizie surpriză. Ce a făcut chiar acum, fără Meghan Markle

Prințul Harry șochează pe toată lumea cu ultima decizie luată. Fanii celui mai controversat cuplu din Familia Regală a Marii Britanii nu se așteptau la asta. Ce a făcut chiar acum ducesa de Sussex?

Ce decizie a lui recent Prințul Harry?

Fiul rătăcitor se întoarce acasă în Marea Britanie! Prințul Harry le va face o vizită extrem de neașteptată rudelor din Anglia, după mai bine de un an de când a decis să-și ia viața în piept și să plece cu soția și fiul acestora departe de familie.

Surpriza fanilor a fost dublă pentru că va merge neînsoțit de draga lui parteneră. Apropiații ducilor de Sussex susțin că decizia lui Meghan de a rămâne acasă are de-a face cu motive practice, din cauza crizei sanitare.

Amintim că Harry și Meghan erau așteptați împreună în luna iunie pentru a participa la aniversarea de 100 de ani a Prințului Philip, dar și la evenimente prilejuite de Ziua Națională a Reginei Elisabeta.

Surse de la palat susțin că suverana e încă foarte atașată de nepotul ei, cu toate că neînțelegerile în urma deciziilor lui au supărat-o. Ducii au părăsit Anglia alături de fiul lor în luna noiembrie a lui 2019 pentru a-și găsi liniștea în Canada.

„Familia mea a avut discuții constructive legate de viitorul nepotului meu și familia sa”

„Azi, familia mea a avut discuții constructive legate de viitorul nepotului meu și familia sa. Deși am fi preferat ca ei să rămână membri ai familiei regale cu normă întreagă, le respectăm și le înțelegem dorința de a duce o viață mai independentă de familie, în timp ce vor rămâne membri valoroși ai Casei Regale. Am convenit că va fi o perioadă de tranziție, în care ducii de Sussex să petreacă timp în Canada și Marea Britanie. Sunt chestiuni complexe ce trebuie rezolvate de familia mea și mai e muncă de făcut, dar am cerut ca deciziile finale să vină în următoarele zile”, se arată în comunicatul emis de regină.