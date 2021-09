Prințul Harry, criză de nervi după o întrebare a lui William. De unde ar fi început scandalul dintre frați

Scandalul dintre fiii viitorului rege al Marii Britanii a început din nou în urma unei întrebări. Prințul Harry a răbufnit! Ce a făcut prințul William astfel încât să-l enerveze la culme pe fratele său?

Prinții William și Harry au ajuns la cuțite. Soțul lui Meghan Markle a răbufnit

Cei care au cumpărat biograia neoficială despre renunțarea Prințului Harry la titlu au aflat că fratele său i-a adresat 5 cuvinte care l-au rănit teribil. Concret, este vorba despre Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (n.r. – Găsirea libertății: Harry și Meghan și crearea unei familii regale moderne).

Autorii Omid Scobie și Carolyn Durand au dezvăluit că totul s-ar fi întâmplat în momentul în care Harry și-a anunțat fratele că urmează să se logodească. Ducele de Cambridge a fost foarte sceptic în privința alegerii lui. Aici apar detalii precum un divorț la activ în viața viitoarei sale soții și trecutul ei.

Nu doar Prințul William a fost împotriva acestui mariaj, ci și Ducesa de Cambridge, Kate Middleton. În timpul acesta, Harry a susținut-o și a văzut-o mereu cu ochi buni pe aceasta de la apariția ei în Familia Regală a Marii Britanii. Dialogul dintre frați a degenerat din această cauză:

Noiembrie 2017: Prințul William i-a spus fratelui său: „Tu ești sigur despre asta?″

Interpretarea Ducelui de Sussex

Ducele de Sussex a interpretat eronat această întrebare și a văzut-o drept o jignire la adresa viitoare soții, dar și a felului în care el în sine a judecat lucrurile. Din acel moment, relația celor doi a început să se răcească din ce în ce mai mult. O sursă a jurnaliștilor de la The Sun au dezvăluit că Harry ‘a luat-o razna’ după acea întrebare. Ulterior, ruptura dintre Prinți a fost confirmată.