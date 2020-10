Prințul celebru care s-a îndrăgostit de Camelia Potec: ”I-a făcut curte mult timp.” De ce a fost refuzat, de fapt

Camelia Potec este considerată „regina” natației românești! A luat aurul olimpic în 2004 și are nu mai puțin de 19 medalii la campionatele europene și mondiale. Una din cele mai importante sportive ale României putea chiar să fie regină. Pe bune! Sau măcar prințesă. Pentru că a fost mult timp curtată de Prințul Albert de Monaco. A povestit chiar antrenoarea ei, Doina Sava.

Prințul Albert de Monaco, refuzat de Camelia Potec. S-a reorientat spre o altă înotătoare

„A fost luată prin surprindere. Noi ne vedeam în fiecare an cu Prinţul Albert de Monaco, pentru că aveam o competiţie acolo. Sigur că eram foarte încântaţi toţi când apărea. Venea şi stătea la competiţii, făcea premieri, eram invitaţii lui la o serată super. Eu am aflat târziu că seara, câţiva, au ieşit la un club unde a fost şi Albert de Monaco. După nişte ani, cine era invitată la masa alteţei sale? Era reprezentata noastră cea mai frumoasă, cea mai medaliată, cea mai deşteaptă. El i-a făcut curte mult timp, dar ea nu a vrut. Nu ştiu de ce”, a povestit fosta antrenoare a Cameliei Potec la Look Sport.

Doina Sava nu înțelege care au fost motivele care au făcut-o pe Camelia Potec să îl refuze pe Albert de Monaco, dar pentru fosta înotătoare este simplu. „Nu ştiu ce să spun. Pur şi simplu nu am simţit, nu ştiu. Nu m-am gândit niciodată. Nu am fost îndrăgostită, ăsta e motivul. Eu pun pasiune în tot ceea ce fac şi nu a fost cazul aici”, a povestit Camelia Potec pentru sursa citată.

Dacă nu a fost Camelia, a fost Charlene. Prințul Albert de Monaco a reușit în cele din urmă să își unească destinele cu o înotătoare. Prințesa Charlene, fostă campioană a Africii, l-a cunoscut pe Albert de Monaco în 2000, iar cei doi au început o relație în 2006. Albert și Charlene de Monaco s-au căsătorit pe 1 iulie 2011 și au doi copii împreună.