Prințesa Eugenie este însărcinată! Ea și soțul ei, Jack Brooksbank, vor deveni părinți în 2021

Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank își așteaptă primul copil împreună, a anunțat Palatul Buckingham în această dimineață. Cei doi vor face cunoștință cu micuțul lor la începutul anului 2021.

Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank vor deveni părinți în 2021

Prințesa Eugenie a postat astăzi, pe Instagram, marele anunț: „Jack și cu mine suntem atât de nerăbdători pentru începutul anului 2021…” Ea a postat știrea alături de o poză emoționantă cu papuci de bebeluși și o alta în care cuplul privește zâmbind spre aparatul de fotografiat.

Bebelușul va fi primul nepot pentru părinții alteței, prințul Andrew și Sarah Ferguson, și va fi al nouălea strănepot al reginei și al ducelui de Edinburgh. Copilul va fi al zecelea în linia succesiunii, în spatele mamei lor, ceea ce înseamnă că fiul cel mic al reginei, prințul Edward, va trece pe locul 11.

„Alteța Sa Regală, Prințesa Eugenie și dl. Jack Booksbank sunt foarte încântați să anunțe că așteaptă un copil la începutul anului 2021. Ducele de York și Sarah, ducesa de York, domnul și doamna George Brooksbank, regina și ducele de Edinburgh sunt încântați de veste” – declarația Palatului Buckingham.

Pregătirile sunt în toi în rândul membrilor familiei

Familia Regală și-a împărtășit felicitările pe rețelele de socializare, repetând cele mai emoționante urări în declarația oficială și însoțindu-le cu o fotografie de-a cuplului surprinsă în ziua nunții lor din octombrie 2018.

Orații au fost și în rândul fanilor, în timp ce mătușa prințesei Eugenie, Jane Ferguson – sora Ducesei de York – a comentat: „Așa de fericită pentru amândoi”, declarație urmată de două emojiuri cu inimă purpurie.

Eugenie și Jack, care au petrecut perioada de carantină în locuința lui Fergie și a prințului Andrew pe proprietatea reginei Windsor, au fost văzuți ultima dată marți seară, când s-au alăturat prințesei Beatrice pentru o noapte la clubul privat al membrilor Annabel.

Atunci, Eugenie a ascuns orice indiciu care ar fi putut-o da de gol că este însărcinată cu un maiou negru lung și vaporos, purtat sub o haină largă pe care o avea dezlegată în talie. De asemenea, viitoarea mamă a fost zărită recent plimbându-se prin Londra pe 18 septembrie.

Sora ei, prințesa Beatrice, care s-a căsătorit cu dezvoltatorul imobiliar Edoardo Mapelli Mozzi în luna iulie a acestui an, este fără îndoială încântată să devină mătușă pentru prima dată. Tânăra a fost văzută intrând în magazinul pentru bebeluși The Little White Company la începutul acestei luni, probabil ridicând un cadou pentru nepotul sau nepoata sa, conform dailymail.co.uk.