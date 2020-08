Dezvăluirile bombă din cartea Prințului Harry și a lui Meghan Markle. S-a aflat acum: cei mai criticați oameni

Biografia cuplului Harry și Megahn Markle oferă detalii despre viața celor doi ani anul 2016, anul în care cei doi s-au cunoscut și a început povestea lor de dragoste, până la decizia de ieși din Familia Regală, decizie luată la începutul acestui an.

Dezvăluirile bombă din cartea Prințului Harry și a lui Meghan Markle

Cartea se numește ”Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family” și este scrisă de reporterii regali Omid Scobie şi Carolyn Durand. Cartea oferă o privire detaliată asupra vieții celor doi în ultimii ani, dar și a problemelor pe care le-au înfruntat împreună.

Cu toate că este vorba despre biografia celor doi, aparent, nici unul dintre ei nu a luat parte la interviuri, ci cartea este bazată pe propriile experiențe ale autorilor ca membrii ai corpului de presă regal și pe propriile lor reportaje independente.

Omid Scobie a confirmat aceste spuse, spunând că ” ”eu şi Carolyn am descoperit că o mulţime de prieteni care au fost de-acord să vorbească în această carte erau frustraţi de felul în care presa vorbea despre prietenii lor (n.r. Harry şi Meghan). Au simţit că oamenii pe care îi vedeau în acele pagini nu erau prietenii lor, oamenii pe care îi cunosc. A fost o şansă unică pentru noi de a marca poveştile nespuse pentru ca şi alţii să le audă”. Care sunt cele mai importante dezvăluiri privitoare la viața de cuplu a lui Meghan și Harry, extrase de ET Online.

S-au întâlnit la un blind date

Cei doi s-ar fi întâlnit în iunie 2016, la un ”blind date„ în Londra, aranjat de designerii Misha Nonoo şi Markus Anderson. Actrița l-ar fi fermecat pe Harry, care a numit-o unui prieten „cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o în viaţa mea”. Cei doi ar fi continuat să vorbească și după această întâlnire, trimițându-și mesaje, iar primul ”Te iubesc” s-ar fi întâmplat după numai trei luni de relație.

Harry a fost cel care a rostit aceste cuvinte, urmat fiind imediat de Meghan, iar la scurt timp după acest moment, presa a aflat despre relația celor doi. De altfel, în timpul unei petreceri de Halloween, cuplul a aflat că ziuarul ”The Sunday Express” avea să publice primul material despre dragostea lor, fiind anunțațo de aceasta de către un angajat al prințesei Eugenie și a tatălui ei, prințul Andrew.

Cuplul a plecat imedat de la petrecere, ascunzându-se în casa unei prietene a lui Meghan, pe nume Jessica Mulroney. A urmat apoi un comunicat de presă al prințului Harry, emis după ce relația a devenit publică, dar și din cauza faptului că actrița a fost îndelung criticată de presă. Harry s-a arătat furios pe aceste lucruri, deși Meghan l-ar fi întrebat dacă nu e mai bine să ignore ceea ce scrie presa.

Pe de altă parte, deși nu este o latură foarte explorată în public, se pare că ducesa este foarte apropiată de spiritualitate și credință. ”Relaţia ei cu Dumnezeu şi cu biserica este extrem de importantă pentru ea” a spus un prieten apropiat. ”Lucrul acesta nu îl ştiu foarte mulţi oameni. Joacă un rol esenţial în viaţa ei, ca persoană şi ca femeie”.

Aparent, Meghan nu a fost născută într-o familie religioasă: ”relaţia ei cu Dumnezeu, spiritualitatea ei, s-au născut din propriile experienţe” susține un prieten apropiat, care amintește că se ruga des cu Meghan. De altfel, actriţa ar fi avut o abordare asemănătoare şi în cadrul serialului „Suits”, în care a jucat, adunându-i pe ceilalţi actori într-un cerc și rugându-se înainte de filmări. ”Rugăciunile ei au scos-o din cele mai întunecate momente. Este ceva ce joacă un rol semnificativ în viaţa şi relaţia ei cu Harry. Amândoi au fost într-o călătorie a credinţei”.

Nu lipsesc nici criticile aduse Familiei Regale, îndeosebi prințului William, când acesta l-ar fi întrebat pe Harry dacă nu cumva se grăbește în relația cu Meghan. Acest ”sfat” a creat o prăpastie între cei doi frați.

Alt membru al Familiei Regale luat în vizor este prințesa Michael de Kent, care, în timpul prânzului de Crăciun de la Buckingham, primul la care cuplul s-a afișat împreunăm a purtat o broșă blackmoor, care înfățișa un bărbat african ce poartă un turban auriu și haine de aceeași culoare. Prințesa a fost nevoită să își ceară public scuze, dar Meghan a rămas tăcută, simțindu-se jignită.

Harry și Regina au o relație bună

În momentul ieșirii din scena regală, Harry și Meghan și-ar fi dorit să se consulte cu regina, încercând să stabilească o întâlnire, înainte ca ei să plece în Canada pentru a petrece Crăciunul. Dar ea nu a mai fost disponibilă, iar cuplul regal a făcut anunțul, de teamă ca presa să nu afle și să publice vestea.

Deși s-a spus că regina ar fi fost ”devastată”, ea și Harry au în continuare o relație bună, iar cartea o descrie ca fiind: „una dintre cele mai importante femei din viaţa lui Harry”.

Cei doi ar fi avut chiar un prânz împreună în martie, „fără titluri…doar bunică şi nepot”. Regina i-ar fi spus lui Harry atunci că îl va susţine mereu, în orice va decide să facă.

După naşterea lui Archie, cuplul a decis să angajeze o bonă specială pe timp de noapte care să aibă grijă de el, dar ea ar fi fost concediată repede, potrivit ziarelor de la acea vreme, în a doua zi de muncă, pentru ”comportament neprofesional”.

Cei doi au angajat o altă bonă imediat, dar au fost extrem de speriaţi după incidentul petrecut cu prima, încât decis ca, după câteva săptămâni, să se ocupe ei înşişi de Archie pe timp de noapte. Cartea mai menționează că cuplul nu a optat pentru prea mulți angajați, preferând să se ocupe cei doi de copil. Cele mai dureroase momente pentru prințul Harry, după ieșirea din familia Regală, a fost luarea onorurilor militare.

„A fost unul dintre cele mai dureroase lucruri prin care Meghan l-a văzut trecând” spune o sursă apropiat a cuplului. „Nu era necesar” ar fi declarat Meghan unei prietene, legat de decizia de a-i lua titlurile militare soţului ei. „Şi nu doar că îi iau lui ceva, ci întregii comunităţi de veterani. Poţi să vezi cât de mult contează şi pentru ei. Puterile acestea sunt mai mari decât mine” ar fi spus ducesa, la vremea respectivă.