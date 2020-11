Principele Nicolae a devenit tată. Modul inedit în care a făcut anunțul venirii pe lume a bebelușului

Principele Nicolae a devenit tată! Prințul a făcut anunțul într-un mod inedit. Cum a decis să spună poporului că micuța lui a venit pe lume? După o așteptare emoționantă, strănepotul Reginei mamă Elena a venit cu vestea cea mare.

Principele Nicolae al României a anunțat în cursul zilei de duminică nașterea fiicei sale Maria-Alexandra. Evenimentul a avut loc la spitalul Polizu, din București, iar atât mama, cât și bebelușul se află în stare perfectă. Acesta a anunțat vestea fericită pe pagina sa oficială de Facebook. Prințul a dezvăluit faptul că soția sa a născut în seara de sâmbătă o fetiță sănătoasă. Nepotul Regelui Mihai a emoționat un popor întreg pe data de 1 iunie, când a dezvăluit că Alina Binder e însărcinată. Nepotul regretatului Rege s-a căsătorit cu celebra scriitoare pe data de 30 septembrie 2018 la Biserica Sântul Ilie din Sinaia.

La nuntă au participat 200 de invitați oficiali, dar alte sute de români au stat la porțile bisericii pentru a îi vedea pe miri. Nicolae al României spunea în cadrul unui interviu exclusiv pentru adevărul oferit în urmă cu doi ani că: „Încă nu am ales loc pentru botez, însă Curtea de Argeş este una dintre opţiuni. Trebuie să vorbim nu numai cu Înalt Prea Sfinţitul Calinic, ci şi în celelalte locuri. Printre opţiuni este şi Sinaia. Încă nu am luat o decizie. Mai este timp până la botez, deci avem timp să luăm în calcul mai multe locuri”.

„Sunt foarte bucuros să vă anunţ naşterea fiicei mele”

„Sunt foarte bucuros să vă anunţ naşterea fiicei mele, Maria-Alexandra, pe 7 noiembrie 2020, la ora 20.05. Fericitul eveniment a avut loc la Spitalul Polizu din Bucureşti. Soţia me, Alina-Maria şi fetiţa noastră sunt perfect sănătoase. Trăim un moment cu totul special în familia noastră şi, în emoţiile acestor clipe, mulţumim cu recunoştinţă pentru sprijinul şi entuziasmul deosebit al românilor. Gânduri de aleasă preţuire pentru dăruirea personalului medical în aceste vremuri dificil” Principele Nicolae

Nicolae Medforth-Mills al României a recunoscut public faptul că este tatăl fetiței Nicoletei Cîrjan, pe nume Iris. După un scandal în toată regula din cauza neasumării paternității, totul a fost clarificat și apele s-au calmat după testul ADN, după 4 ani de la nașterea micuței.

„În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reieşind că sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legală fața de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider că orice aspect legat de viata acestuia este de natură strict privată. Din dorința expresă de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să încetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”

Principele Nicolae