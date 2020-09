Cum arată burtica Alinei-Maria! Principele Nicolae, dezvăluiri despre primul lor copil

Principele Nicolae, ultimul monarh al României, face dezvăluiri despre primul copil pe care îl va avea cu Alina Maria. Speranţa nepotului Regelui Mihai este ca micuţul să îi reapropie de Familia Regală.

În vârstă de 35 de ani, Nicolas Medforth – Mills, fiul celei de-a doua fiică a Regelui Mihai, s-a căsătorit în 2018 cu Alina Binder, la Sinaia. Cei doi au anunţat, pe 1 iunie, că urmează să fie părinţi, iar admiratorii acestora nici că puteau fi mai fericiţi. Ultimul monarh al României a dezvăluit, într-un interviu acordat celor de la Adevărul.ro, că sunt tare nerăbdători să îl cunoască pe micuţ, dar că au emoţii pentru tot ce va uma. De asemenea, Principele Nicolae a precizat că îşi doreşte foarte mult ca acest copil să îi reapropie de Familia Regală.

Din fericire, sarcina Alinei-Maria a fost una uşoară, iar naşterea urmează să aibă loc la începutul lunii noiembrie, în Bucureşti. Cât despre nume, Principele Nicolae a precizat că încă nu au ales unul.

În cadrul aceluiaşi interviu, Principele Nicolae a mai explicat că nu au decis încă locul în care va avea botezul şi că sexul copilului va fi aflat abia după ce se va naşte.

“Încă nu am ales un loc pentru botez, însă Curtea de Argeş este una dintre opţiuni. Am luat în calcul şi Sinaia. Încă nu am luat o decizie şi nu am luat ales o lună anume. Trebuie să analizăm situaţia, deoarece noi toţi am trecut prin perioada aceasta dificilă a pandemiei şi nu ştim ce va urmă acum, când se apropie iarna.

Bineînţeles că vor fi invitaţi şi membri ai Familiei Regale la botez. Depinde şi de ce restricţii vor fi atunci din cauza pandemiei. Îmi voi invita familia şi sper că venirea unui copil ne va reapropia.

Nu anunţăm încă dacă va fi fetiţă sau băiat. Pentru noi este o mare bucurie, nu contează ce sex va fi. Nu vă spun încă. Momentan e secret”, a mai subliniat ultimul monarh al României.