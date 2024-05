Fenomen neobișnuit de Paște. Orașul în care a plouat cu pești vii peste oameni, imagini virale

Fenomenul care a șocat o lume întreagă în ziua de Paște. Într-un oraș a plouat cu pești vii, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Imaginile cu situația neobișnuită au devenit virale în mediul online, pentru că nimeni nu a mai văzut asta înainte.

Într-un moment surprinzător al naturii, Iranul a fost martorul unei ploi neobișnuite: ploaia de pește. Videoclipurile care au devenit virale pe rețelele de socializare prezintă momentul în care peștii cad din cer, în mijlocul ploilor abundente care au lovit țara.

De ceva timp, vremea rea a pus stăpânire pe această țară, dar nimeni nu se aștepta la o asemenea întâmplare. Scenele au fost extrem de șocante și i-au panicat pe oamenii care nu au știut cum să gestioneze situația.

Explicația acestui fenomen surprinzător a fost furnizată de către oamenii de știință din zonă: o tornadă s-a format deasupra unei ape cu adâncime mică și a prins peștii care se aflau la suprafață. Apoi, furtuna s-a deplasat către uscat, iar peștii au căzut pe pământ, creând astfel un spectacol pe care nimeni nu voia, de fapt, să îl vadă.

🇮🇷IT’S RAINING FISH IN IRAN

The unusual phenomenon is believed to have been caused by a tornado scooping the fish up from the sea and throwing them into the sky, where they later rained down.

Source: @nexta_tv

