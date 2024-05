Gabriela Cristea, pusă la zid de gospodinele care i-au comandat cozonacii. De ce sunt revoltate: “Sper că nu-i arunci”

Gabriela Cristea, implicată într-un nou scandal din cauza afacerii sale cu cozonaci. Vedeta a fost luată în vizor de cei care au comandat de la ea și au venit acum cu plângeri.De ce sunt revoltate gospodinele și ce acuzații îi aduc bucătăresei.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai de succes prezentatoare TV. Are o carieră de invidiat și este foarte iubită de o mulțime de oameni pentru spectacolul pe care îl face cu orice apariție și profesionalismul de care dă dovadă mereu.

Pentru că este foarte pasionată de bucătărie, a decis să își facă o afacere în acest sens. A dus pasiunea la alt nivel și are acum propriul laborator de cozonaci, dar și un magazin fizic chiar în București.

Se pare, însă, că aici nu merg lucrurile la fel de bine ca la emisiune. Chiar dacă vedeta a promovat foarte bine conceptul și mulți s-au îngrămădit să îi guste preparatele, se pare că fanii nu mai sunt la fel de încântați.

O mulțime de oameni s-au înghesuit să cumpere cozonaci artizanali de la prezentatoarea TV, dar, din păcate, produsele nu au mai ajuns la destinatari. Clienții o acuză pe aceasa că a luat banii, dar nu a onorat comenzile.

„Firmele de curierat nu au primit niciun colet. Am dovada clară! Și dumneavoastră nici nu ați avut bunul simț să vă țineți telefonul deschis și nici măcar pe WhatsApp nu s-a răspuns. În ziua de Paște, când dumneavoastră savurați cozonaci, eu am să mănânc pâine cu Nutela și am să mă rog să vă stea cozonacul în gât. Totuși comanda am făcut-o printre primele, mai exact 08.03.2024. Nu mă așteptam la așa ceva”,

„Firmele de curierat au și ele un program de sărbători. Trebuia să vă interesați din timp”,

„Când ați trimis pachetele? În ce zile? Cu siguranță dacă erau trimise luni, ajungeau marți la oameni sau joi. Deci, când s-a făcut livrarea, cumva joi și așteptați să livreze vineri când nu se livrează colete”,

„Din păcate, aceasta doamnă nu știe să-ți asume responsabilitatea și se ascunde, manipulând sentimental. URAT GESTUL. Mai bine asumă-ți greșeala”, sunt doar câteva dintre comentariile celor nemulțumiți.