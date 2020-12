Prin ce trecea tatăl lui Emi Pian în pușcărie. Era la mila oamenilor înainte să moară

Nicolae Duduianu, tatăl lui Emi Pian, a murit, mutat fiind dintr-o închisoare în alta, fără să-și poată conduce fiul pe ultimul drum. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 77 de ani, în penitenciarul Mioveni.

Prin ce trecea tatăl lui Emi Pian în pușcărie

Având afecțiuni grave, tatăl lui Emi Pian și-a petrecut ultimele luni din viață mutat dintr-un penitenciar în altul, cu toate că era evident, inclusiv pentru gardieni, că nu avea să mai trăiască mult. Acesta a intrat în închisoare în primăvara acestui an pentru tentativă de omor, după ce a lovit intenționat o persoană cu mașina pe trecerea de pietoni. Cu toate că era bătrân și bolnav, judecătorii nu i-au trecut cu vederea fapta. Nicolae Duduianu a cerut să fie eliberat, dar judecătorii i-au respins cererea, motivând că ”la fel de bătrân și bolnav era și când a fost la un pas să omoare un om”. În ziua morții, Nicolae Duduianu urma să se prezinte la tribunal, acolo unde ceruse eliberarea condiționată. Iar ținând cont de starea gravă în care ajunsese, el avea șanse destul de mari să fie trimis acasă.

Acesta era atât de bolnav încât nu mai putea merge singur la baie, spune avocatul lui. El a prezentat în instanță documente medicale care să ateste că suferea cu inima, avea două atacuri cerebrale la activ și nu se putea deplasa decât cu un scaun cu rotile, din cauza durerilor de spate. În plus, acesta suferea și de diabet.

Avocatul lui a mai povestit despre clientul său că ajunsese la un grad de degradare fizică mare și că ajunsese la mila celorlalți. Mai mult, avocatul a afirmat în instanță că nu primește tratament pentru diabet și pentru probleme cardiace. Judecătorii l-au contrazis însă, în baza unor documente primite de la spitalul-penitenciar, unde Duduianu era luat în evidență cu aceste boli cronice.

Ce a spus avocatul lui Nicolae Duduianu

”La acest moment este efectiv la mila colegilor de cameră care îl dau jos din pat, îl duc la toaletă, îl spală ca pe un copil mic pentru că nu poate la momentul de față. Depune la dosar înscrisuri medicale. (…)

Apărătorul (…) apreciază că petentul are un grad de risc scăzut, având în vedere că este o persoană care are peste 77 de ani, o persoană care se află imobilizată în cărucior, nu poate merge singură, o persoană care a suferit 2 AVC–uri, este cardiac, are diabet, cu probleme de coloană și de aceea nu poate merge. Arată că nu s-a avut în vedere starea petentului de sănătate, nevoile și abilitățile persoanei condamnate așa cum se arată art. 39 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor. Având în vedere starea de sănătate a petentului, fiind într-un regim închis acesta nu poate beneficia de anumite servicii. Arată că la momentul de față deși este diabetic, deși este bolnav, este cardiac – acesta nu primește niciun fel de tratament.

Apreciază că la acest moment trebuie avută în vedere starea de sănătate a petentului și ceea ce este uman pentru petent, chiar dacă a greșit, își ispășește pedeapsa pentru ceea ce a făcut, dar totuși nu trebuie să fie pedepsit mai mult decât este necesar, având în vedere starea acestuia de sănătate. În regim închis petentul nu beneficiază de tratament medical adecvat, nu este scos, nu se poate mișca, nu se poate deplasa, în regimul semideschis ar putea avea mai multe beneficii și mult mai multe persoane care să îl poată îngriji și ar avea o mai mare libertate de mișcare și astfel ar putea să se îngrijească pe sine. Solicită a se avea în vedere actele depuse la dosar și să se dispună în consecință”, a indicat avocatul lui Nicolae Duduianu în instanță.

Dar povestea nu i-a impresionat deloc pe judecători, care au considerat că în 2019, arunci când a vrut să omoare un om, suferea de aceleași afecțiuni, și cu toate acestea a comis fapta respectivă. Duduianu a continuat însă să ceară judecătorilor să fie eliberat și să spere că va mai vedea lumina zilei măcar o dată.

Nu a apucat să-și conducă fiul pe ultimul drum

Dar Nicolae Duduianu nu a mai apucat să-l vadă nici pe fiul său, Emi Pian, ori să-l conducă pe ultimul drum. Bărbatul nu a primit permisie ca să participe la funerarii, dar nu pentru că nu i s-a acordat acest drept, ci pentru că nu a cerut să meargă acasă. Rudele lui Emi Pian au fost atât de speriate că Duduianu senior ar putea suferi un șoc și că acesta i-ar putea fi fatal, așadar au preferat să păstreze adevărul sub tăcere. Nimeni nu i-a spus lui Pian senior că fiul lui a fost înjunghiat mortal. De menționat este că moartea lui Emi Pian s-a petrecut la câteva zile după ce tatăl lui suferise un infarct în închisoare. La vremea respectivă s-a zvonit chiar că Nicolae Duduianu a murit.

De asemenea, Ciprian, Grațian, Anaser, Aramis sau Denom au ajuns în spatele gratiilor, lăsând clanul Duduianu într-o situație aproape fără ieșire.